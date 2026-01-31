scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शरद पवार संग होने वाली थी सुनेत्रा की मीटिंग, लेकिन पहले ही 'ताजपोशी' पर मोहर... क्या नाराज हैं पवार फैमिली के मुखिया?

महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार आज शाम उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. इससे पहले दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसका फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर पार्टी के भीतर सहमति बन चुकी है और इसी क्रम में उनके राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफे की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी.

Advertisement
X
सुनेत्रा पवार आज शाम उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. (File photo: ITG)
सुनेत्रा पवार आज शाम उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. (File photo: ITG)

महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार आज शाम उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुनील तटकरे ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एनसीपी अजित पवार गुट की विधायक दल की बैठक आज दोपहर 2 बजे बुलाई गई है. 

सीएम फडणवीस को सौंपा जाएगा बैठक का फैसला

इस बैठक में विधायक दल के नेता को लेकर फैसला लिया जाएगा. बैठक में जो भी निर्णय होगा, उसे औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा जाएगा. जानकारी के मुताबिक, सुनील तटकरे पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Sunetra Pawar
Sunetra Pawar बनेंगी Maharashtra की Deputy CM!
Ajit Pawar
अब कौन होगा NCP का अगला बॉस?
अजित पवार-शरद पवार... जो दो हाथ मिलने वाले थे, उनमें से एक हमेशा के लिए चला गया.
अजित पवार के बिना NCP विलय? बारामती की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ‘सुलह‘ पर कई सवाल
एनसीपी नेता एकनाथ खडसे के खिलाफ चलेगा मुकदमा
'दोनों NCP के विलय की पूरी हो चुकी थी बात, बस ऐलान...' शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता का दावा
ajit pawar death impact on ncp and maharashtra politics
अजित पवार के बिना कैसे बदल जाएगी महाराष्ट की राजनीति? देखें

सूत्रों के अनुसार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सबसे पहले देवगिरी बंगले जाकर सुनेत्रा पवार से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में उनके राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: सुनेत्रा बनेंगी डिप्टी CM! शरद पवार बोले- मुझे पता नहीं... दोनों NCP के विलय पर दिया बड़ा बयान

क्या एनसीपी के फैसले से शरद पवार नाराज? 

सूत्रों के मुताबिक, आज शाम शरद पवार और सुनेत्रा पवार के बीच बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच सहमति बन गई कि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री का पद संभालेंगी.

Advertisement

माना जा रहा है कि एनसीपी के इस फैसले ने शरद पवार को असहज कर दिया है क्योंकि जब उनसे सुनेत्रा की डिप्टी सीएम पद की शपथ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. शरद पवार ने कहा, 'इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. ये फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा.'

इधर, गोविंद बाग में शरद पवार के निवास पर रोहित पवार, सुप्रिया सुले और युगेंद्र पवार के बीच बैठक शुरू हो चुकी है. इस बीच पार्थ पवार भी शरद पवार से मिलने के लिए गोविंद बाग पहुंच चुके हैं. 

'अजित दादा चाहते थे सब साथ रहें'

एनसीपी (एसपी) नेता जयंत पाटिल ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में अजित पवार मेरे घर आए थे. हमारी करीब 10 या उससे ज्यादा बार मुलाकात हुई थी. अजित दादा का कहना था कि शरद पवार की मौजूदगी में ही दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए. अजित पवार को पवार साहब के प्रति गहरा आदर था और उनकी दिल से इच्छा थी कि सभी साथ रहें.'

सूत्रों ने यह भी बताया कि 17 जनवरी को बारामती स्थित शरद पवार के निवास गोविंद बाग में हुई बैठक में शरद पवार के साथ अजित पवार भी मौजूद थे. इस बैठक में एनसीपी अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को भी आमंत्रित किया गया था. हालांकि उपस्थिति की पुष्टि के बावजूद सुनील तटकरे बैठक समाप्त होने तक वहां नहीं पहुंचे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement