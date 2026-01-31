शरद पवार संग होने वाली थी सुनेत्रा की मीटिंग, लेकिन पहले ही 'ताजपोशी' पर मोहर... क्या नाराज हैं पवार फैमिली के मुखिया?

महाराष्ट्र में एनसीपी अजित पवार गुट की वरिष्ठ नेता सुनेत्रा पवार आज शाम उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी. पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुनील तटकरे ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि एनसीपी अजित पवार गुट की विधायक दल की बैठक आज दोपहर 2 बजे बुलाई गई है.

सीएम फडणवीस को सौंपा जाएगा बैठक का फैसला

इस बैठक में विधायक दल के नेता को लेकर फैसला लिया जाएगा. बैठक में जो भी निर्णय होगा, उसे औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा जाएगा. जानकारी के मुताबिक, सुनील तटकरे पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं.

सूत्रों के अनुसार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे सबसे पहले देवगिरी बंगले जाकर सुनेत्रा पवार से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में उनके राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफे की औपचारिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा.

क्या एनसीपी के फैसले से शरद पवार नाराज?

सूत्रों के मुताबिक, आज शाम शरद पवार और सुनेत्रा पवार के बीच बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच सहमति बन गई कि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री का पद संभालेंगी.

माना जा रहा है कि एनसीपी के इस फैसले ने शरद पवार को असहज कर दिया है क्योंकि जब उनसे सुनेत्रा की डिप्टी सीएम पद की शपथ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. शरद पवार ने कहा, 'इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है. ये फैसला उनकी पार्टी ने ही लिया होगा.'

इधर, गोविंद बाग में शरद पवार के निवास पर रोहित पवार, सुप्रिया सुले और युगेंद्र पवार के बीच बैठक शुरू हो चुकी है. इस बीच पार्थ पवार भी शरद पवार से मिलने के लिए गोविंद बाग पहुंच चुके हैं.

'अजित दादा चाहते थे सब साथ रहें'

एनसीपी (एसपी) नेता जयंत पाटिल ने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में अजित पवार मेरे घर आए थे. हमारी करीब 10 या उससे ज्यादा बार मुलाकात हुई थी. अजित दादा का कहना था कि शरद पवार की मौजूदगी में ही दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए. अजित पवार को पवार साहब के प्रति गहरा आदर था और उनकी दिल से इच्छा थी कि सभी साथ रहें.'

सूत्रों ने यह भी बताया कि 17 जनवरी को बारामती स्थित शरद पवार के निवास गोविंद बाग में हुई बैठक में शरद पवार के साथ अजित पवार भी मौजूद थे. इस बैठक में एनसीपी अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को भी आमंत्रित किया गया था. हालांकि उपस्थिति की पुष्टि के बावजूद सुनील तटकरे बैठक समाप्त होने तक वहां नहीं पहुंचे.

