scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: नासिक नगर चुनाव में बीजेपी का हाई वोल्टेज ड्रामा, दो उम्मीदवारों के बीच मारपीट

नासिक नगर चुनाव में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति विवादों में घिर गई है, जब वार्ड 31D सीट पर चुनाव लड़ रहे दो बीजेपी नेताओं के बीच नाम वापसी के दौरान झड़प हो गई, जो मारपीट में बदल गई. अब झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Advertisement
X
नासिक में बीजेपी उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई (Photo: ITG/ Abhijit Karande)
नासिक में बीजेपी उम्मीदवारों की आपसी लड़ाई (Photo: ITG/ Abhijit Karande)

महाराष्ट्र के नासिक शहर में नगर चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अंदरूनी राजनीति सरेआम उस वक्त सामने आ गई, जब वार्ड 31डी की सीट को लेकर पार्टी के दो नेताओं देवानंद बिरारी और बाला शिरसाठ के बीच जोरदार झड़प हुई. इस वार्ड से दोनों नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी की ओर से आधिकारिक AB फॉर्म बाला शिरसाठ को दिया गया था. इससे नाराज देवानंद बिरारी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की.

शुक्रवार को देवानंद बिरारी जब अपना नामांकन वापस लेने के लिए चुनाव अधिकारियों के पास जा रहे थे, तभी वे और बाला शिरसाठ आमने-सामने आ गए. दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. 

आरोप है कि बाला शिरसाठ ने पहले देवानंद बिरारी को मारा, जिसके जवाब में बिरारी ने भी पलटवार किया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव किया, लेकिन तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी.

सम्बंधित ख़बरें

1700 उम्मीदवारों के साथ नामांकन प्रक्रिया समाप्त (File Photo: ITG)
BMC चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी, 1700 उम्मीदवार मैदान में
शरद पवार संग गठबंधन पर क्या बोले अजित पवार (Photo: AP)
'आपके मुंह में घी-शक्कर...', चाचा शरद पवार संग पार्टी के गठबंधन पर बोले अजित पवार
Maharashtra local body polls
निकाय चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में महायुति का 'मास्टरस्ट्रोक', 20 पार्षद निर्विरोध जीते
bjp Maharashtra Local Body election
निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र में BJP मजबूत, कई सीटों पर निर्विरोध जीत
CM Fadnavis बोले- Maharashtra में सिर्फ मराठी अनिवार्य

घटना के बाद देवानंद बिरारी की पत्नी वंदना बिरारी ने इस घटना के खिलाफ आरोप लगाए और अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक की. वहीं, बाला शिरसाठ और देवानंद बिरारी दोनों ने मीडिया के सामने अपने-अपने पक्ष भी रखे. इस विवाद को लेकर अंबड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सरकार को धोखा देकर हासिल किए EWS फ्लैट', नासिक कोर्ट ने बरकरार रखी मंत्री माणिकराव कोकाटे की सजा

नगर चुनाव के बीच इस तरह की हिंसक घटना ने न सिर्फ वार्ड 31 का माहौल गरमा दिया है, बल्कि बीजेपी की स्थानीय इकाई के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर दी है. टिकट और नामांकन को लेकर चुनावी तनाव आम बात है, लेकिन पार्टी के ही दो नेताओं के बीच हुई यह मारपीट राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा रही है. अब सबकी नजरें भाजपा नेतृत्व और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव रैली लाइव
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement