नागपुर: ड्यूटी पर नहीं पहुंचे डॉक्टर, होटल कमरे में फंदे से लटका मिला शव

महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) के एक रेजिडेंट डॉक्टर का शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. शुरुआती तौर पर पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है और आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

मृतक की पहचान 26 साल के ऋत्विक सागर ठाकुर के रूप में हुई है, जो बुलढाणा जिले के चिखली क्षेत्र के निवासी थे. वह नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में नेत्र रोग विभाग (ऑप्थैल्मोलॉजी) में रेजिडेंट डॉक्टर थे.

GMCH नागपुर के डॉक्टर की संदिग्ध मौत

पुलिस के अनुसार ऋत्विक ठाकुर 27 जनवरी को नागपुर आए थे और गणेशपेठ इलाके के एक होटल में ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि उन्हें हॉस्टल रूम आवंटित नहीं हुआ था, जिसके कारण वो होटल में रह रहे थे.

जानकारी के मुताबिक जब वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और उनसे संपर्क नहीं हो सका, तब परिवार को चिंता हुई. इसके बाद परिवार ने होटल स्टाफ और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. कमरे के अंदर डॉक्टर का शव फंदे से लटका हुआ मिला.

हॉस्टल नहीं मिलने पर होटल में रह रहा था डॉक्टर

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के तनाव में होने की बात सामने आई है. हालांकि मौत के पीछे के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और डॉक्टर के परिजनों तथा अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही होटल स्टाफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

