scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नागपुर: ड्यूटी पर नहीं पहुंचे डॉक्टर, होटल कमरे में फंदे से लटका मिला शव

नागपुर में GMCH के एक रेजिडेंट डॉक्टर का शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. पुलिस इसे शुरुआती तौर पर आत्महत्या का मामला मान रही है. डॉक्टर हॉस्टल नहीं मिलने के कारण होटल में रह रहे थे. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

Advertisement
X
डॉक्टर ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)
डॉक्टर ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)

महाराष्ट्र के नागपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH) के एक रेजिडेंट डॉक्टर का शव होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला. शुरुआती तौर पर पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है और आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

मृतक की पहचान 26 साल के ऋत्विक सागर ठाकुर के रूप में हुई है, जो बुलढाणा जिले के चिखली क्षेत्र के निवासी थे. वह नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में नेत्र रोग विभाग (ऑप्थैल्मोलॉजी) में रेजिडेंट डॉक्टर थे.

GMCH नागपुर के डॉक्टर की संदिग्ध मौत

सम्बंधित ख़बरें

पवार गुटों के एक होने पर नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी है (Photo: ITG/ @ogesh Vasant Pandey)
'सही समय पर...', सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर बोले नाना पटोले
चारों दिशाओं से आती ट्रेनें, फिर भी एक्सीडेंट नहीं, अनोखा है ये रेलवे स्टेशन!
पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की आंखों से छलके आंसू. (Photo: Screengrab)
प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन से शोक, पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के छलके आंसू
Suryakumar Yadav, Ishan kishan in Raipur T20I
SKY का सूखा खत्म, ईशान ने भी कतरे कीव‍ियों के पंख... रायपुर टी20 से भारत को क्या म‍िला?
Axar Patel injured in Nagpur T20I
अक्षर बाहर? टीम इंड‍िया में 1 जगह के 3 दावेदार... रायपुर T20 में ऐसी होगी प्लेइंग XI

पुलिस के अनुसार ऋत्विक ठाकुर 27 जनवरी को नागपुर आए थे और गणेशपेठ इलाके के एक होटल में ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि उन्हें हॉस्टल रूम आवंटित नहीं हुआ था, जिसके कारण वो होटल में रह रहे थे.

जानकारी के मुताबिक जब वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और उनसे संपर्क नहीं हो सका, तब परिवार को चिंता हुई. इसके बाद परिवार ने होटल स्टाफ और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. कमरे के अंदर डॉक्टर का शव फंदे से लटका हुआ मिला.

Advertisement

हॉस्टल नहीं मिलने पर होटल में रह रहा था डॉक्टर

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के तनाव में होने की बात सामने आई है. हालांकि मौत के पीछे के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और डॉक्टर के परिजनों तथा अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही होटल स्टाफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement