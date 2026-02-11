scorecardresearch
 
पहले भाषण में मुंबई मेयर रितु तावड़े का बड़ा ऐलान, अवैध बांग्लादेशी फेरीवालों को हटाएंगे

नई मुंबई मेयर रितु तावड़े ने कहा है कि शहर के फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बांग्लादेशी फेरीवालों को हटाना उनकी प्राथमिकता होगी. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, कचरा प्रबंधन सुधारने और डिजिटल सिस्टम व एआई को बढ़ावा देने की बात कही.

रितु तावड़े बनी मुंबई की नई मेयर. (Photo: ITG)

मुंबई की 78वीं मेयर बनीं रितु तावड़े ने बुधवार को पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में कई अहम मुद्दों पर बात की. उन्होंने कहा कि फुटपाथों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले बांग्लादेशी फेरीवालों को हटाना उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहेगा.

बीएमसी जनरल बॉडी मीटिंग में अपने पहले भाषण में मेयर तावड़े ने कहा कि शहर को सुरक्षित, स्वच्छ, विकसित और सुंदर बनाना उनका लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि फुटपाथ अब मूल मुंबईकरों और टैक्स देने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं रह गए हैं क्योंकि अवैध फेरीवालों ने वहां कब्जा कर लिया है.

आधार सत्यापन के बाद होगी अवैध फेरीवालों की पहचान

मेयर ने बताया कि इस मुद्दे पर प्रशासन के साथ उनकी पहली बैठक होगी और संबंधित विभागों को पत्र भेजे जा चुके हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अवैध फेरीवालों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा.

रितु तावड़े ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की मदद हेतु अतिरिक्त फंड जुटाने की बात कही. उन्होंने संगठनों से अपील की कि सम्मान समारोहों पर खर्च होने वाली राशि मेयर राहत कोष में जमा कराई जाए.

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने की योजना

कचरा प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग निपटान पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने डिजिटल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में काम करने की बात भी कही.
 

