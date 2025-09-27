scorecardresearch
 

विमान के टॉयलेट में जलाई सिगरेट... धुआं दिखा तो मचा हड़कंप, मुंबई में लैंड होते ही युवक गिरफ्तार

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक फ्लाइट लैंड हुई तो उसमें सवार एक पैसेंजर को अरेस्ट कर लिया गया. आरोप है कि पैसेंजर ने फ्लाइट के टॉयलेट में स्मोकिंग की थी. एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना फुकेट-मुंबई फ्लाइट की है. यात्रियों ने टॉयलेट से धुआं निकलते देखा तो विमान में अफरा-तफरी मच गई. आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

फ्लाइट में स्मोकिंग के आरोप में युवक अरेस्ट. (Photo: Representational)
फ्लाइट में स्मोकिंग के आरोप में युवक अरेस्ट. (Photo: Representational)

मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 वर्षीय युवक को अरेस्ट किया गया है. यह पैसेंजर फुकेट से मुंबई आ रही फ्लाइट के टॉयलेट में सिगरेट पीते हुए मिला था. घटना के दौरान जब धुआं नजर आया तो फ्लाइट में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार यात्री की पहचान भव्य गौतम जैन के रूप में हुई है, जो साउथ मुंबई के नपीन्सिया रोड का रहे वाला है. फ्लाइट जब मुंबई में लैंड हुई तो उसे तुरंत हिरासत में लिया गया. जांच में पता चला कि जैन ने प्लेन के टॉयलेट में सिगरेट जलाई थी. इस मामले को लेकर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. भारतीय विमानन नियमों के अनुसार सभी पैसेंजर फ्लाइट्स में स्मोकिंग सख्ती से वर्जित है.

यह भी पढ़ें: Varanasi: फ्लाइट में पैसेंजर ने की ऐसी गलती, क्रू ने जारी कर द‍ि‍या अलर्ट, 9 हिरासत में

एयरपोर्ट पुलिस अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट में यात्रियों ने तुरंत चालक दल को इस मामले की सूचना दी थी. केबिन क्रू ने मामले को संभालते हुए विमान के लैंड होने तक यात्री को नियंत्रित रखा. इसके बाद जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, उसे तुरंत कस्टडी में ले लिया गया.

इस मामले में पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एयरलाइन कंपनियों और एअरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों ने कहा कि यात्री के खिलाफ कार्रवाई पूरी होने तक उसे हिरासत में रखा जाएगा. यात्रियों से अपील की गई है कि वे किसी भी सुरक्षा नियम का उल्लंघन न करें और फ्लाइट क्रू के निर्देशों का पालन करें.

