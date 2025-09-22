scorecardresearch
 

Varanasi: फ्लाइट में पैसेंजर ने की ऐसी गलती, क्रू ने जारी कर द‍ि‍या अलर्ट, 9 हिरासत में

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बड़ी सुरक्षा घटना सामने आई. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-1086, जो बेंगलुरु से वाराणसी आ रही थी उसमें सवार एक यात्री ने गलती से पायलट कॉकपिट का पासकोड दबा दिया. इससे उड़ान के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

वाराणसी एयरपोर्ट पर हड़कंप.(Photo - AI Generated)
वाराणसी एयरपोर्ट पर हड़कंप.(Photo - AI Generated)

जाना चाह रहे थे वॉशरूम, लेकिन खोलने की कोशिश करने लगे पायलट कॉकपिट. फिर क्या था, पायलट ने इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी. इसके बाद एटीसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया और विमान के लैंड होते ही सभी नौ संदिग्धों को सीआईएसएफ ने हिरासत में ले लिया. हैरान कर देने वाली घटना वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है.

जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-1086 में सवार 9 दोस्तों के ग्रुप में शामिल मणिआर नामक युवक वॉशरूम जाना चाहता था. लेकिन पहली बार विमान यात्रा करने के कारण वह कॉकपिट और वॉशरूम के दरवाजे में अंतर नहीं कर पाया और गलती से कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास कर बैठा. इस हरकत से पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी. 

इसके बाद एटीसी ने वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया. जैसे ही विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा, सीआईएसएफ ने मणिआर सहित सभी नौ यात्रियों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस, सीआईएसएफ, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनकी कड़ी जांच की. हालांकि शुरुआती जांच में इसे यात्रियों की अनजाने में हुई गलती माना जा रहा है.

एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सभी संदिग्ध यात्री बेंगलुरु के टैक्सी ड्राइवर हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आए थे. जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. यात्रियों का कहना है कि वे पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और गलती से वॉशरूम की जगह कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर बैठे. फिलहाल सभी यात्रियों से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और मामले की गहन जांच जारी है.

