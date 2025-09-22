जाना चाह रहे थे वॉशरूम, लेकिन खोलने की कोशिश करने लगे पायलट कॉकपिट. फिर क्या था, पायलट ने इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी. इसके बाद एटीसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया और विमान के लैंड होते ही सभी नौ संदिग्धों को सीआईएसएफ ने हिरासत में ले लिया. हैरान कर देने वाली घटना वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की है.

जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-1086 में सवार 9 दोस्तों के ग्रुप में शामिल मणिआर नामक युवक वॉशरूम जाना चाहता था. लेकिन पहली बार विमान यात्रा करने के कारण वह कॉकपिट और वॉशरूम के दरवाजे में अंतर नहीं कर पाया और गलती से कॉकपिट का दरवाजा खोलने का प्रयास कर बैठा. इस हरकत से पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में फिर भड़का वकील-पुलिस विवाद, कमिश्नर ऑफिस में नारेबाजी और गेट बंद, कहासुनी के बाद हुई धक्का-मुक्की

इसके बाद एटीसी ने वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया. जैसे ही विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा, सीआईएसएफ ने मणिआर सहित सभी नौ यात्रियों को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस, सीआईएसएफ, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनकी कड़ी जांच की. हालांकि शुरुआती जांच में इसे यात्रियों की अनजाने में हुई गलती माना जा रहा है.

Advertisement

एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सभी संदिग्ध यात्री बेंगलुरु के टैक्सी ड्राइवर हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आए थे. जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. यात्रियों का कहना है कि वे पहली बार हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और गलती से वॉशरूम की जगह कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर बैठे. फिलहाल सभी यात्रियों से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और मामले की गहन जांच जारी है.

---- समाप्त ----