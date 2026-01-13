scorecardresearch
 
रसमलाई, लुंगी और नामर्द...महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में पार हुईं भाषा की सारी हदें 

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में प्रचार थमने से पहले भाषा के लिहाज से सारी हदें पार हुईंं. चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे और शिवसेना नेताओं ने रसमलाई, लुंगी से लेकर नामर्द जैसे शब्दों के उपयोग से भी गुरेज नहीं किया.

राज ठाकरे ने अन्नामलाई को कहा रसमलाई (Photo: india today)
महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) समेत 29 नगर निकायों के लिए हो रहे चुनाव में मतदान 15 जनवरी को होना है. इसके लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है. 13 जनवरी की शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस दौरान भाषा की मर्यादा कई बार तार-तार हुई. चुनाव प्रचार के दौरान रसमलाई, लुंगी से लेकर पैर काटने और नामर्द तक, बहुत बातें ऐसी हुईं, जिन्हें एक स्वस्थ लोकतंत्र सही नहीं कहा जाता.  राज ठाकरे और शिवसेना ने कब-कब हदें पार कीं? 

रसमलाई

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई को रसमलाई कहा. राज ठाकरे ने कहा कि एक रसमलाई तमिलनाडु से मुंबई आई है.

लुंगी

राज ठाकरे ने अन्नामलाई पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है, जो आए. राज ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके. उन्होंने 'हटाओ लुंगी, बजाओ...' का नारा भी दे दिया. एमएनएस प्रमुख के इस बयान और नारे को लेकर सियासी घमासान मच गया. 

पैर काटने की धमकी

अन्नामलाई पर राज ठाकरे की टिप्पणियों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें धमकियां भी दीं. धमकी पैर काटने तक की दी गई. अन्नामलाई ने इस तरह की धमकियों का जवाब देते हुए कहा था कि मुंबई आऊंगा और हिम्मत है तो पैर काटकर दिखाएं. तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि मुझे धमकाने वाले राज ठाकरे या आदित्य ठाकरे कौन होते हैं.

नामर्द

शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बीएमसी चुनाव में प्रचार के दौरान अन्नामलाई के बयान को लेकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं को भी घेरा. सामना ने लिखा है, "तमिलनाडु का एक भिखारी बीजेपी नेता अन्नामलाई मुंबई में बीजेपी का स्टार प्रचारक अवतरित हुआ और बड़बड़ाया- मुंबई का महाराष्ट्र से कोई लेना-देना नहीं है. मुंबई का महाराष्ट्र से क्या संबंध है? जब बीजेपी का यह महाराष्ट्रद्रोही रसमलाई मंच पर भाषण दे रहा था, तब मुंबई बीजेपी के कई मराठी नेता मंच पर मौजूद थे और रसमलाई की अमृतवाणी से उन्हें कोई चिढ़ नहीं हुई. यह उनकी नामर्दी का प्रमाण है."

