महाराष्ट्र निकाय चुनावः KDMC चुनाव साथ लड़ रहे बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, 4 घायल

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं. 15 जनवरी को मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और चुनाव के लिए प्रचार आज थम जाएगा. महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए प्रचार थमने से पहले कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) चुनाव ने हिंसक मोड़ ले लिया. केडीएमसी चुनाव के लिए प्रचार थमने से पहले डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई.

तुकाराम नगर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना (शिंदे) के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई. सूबे की सत्ता के इन दो साझीदार दलों के कार्यकर्ताओं की दो दिन हुई हिंसक झड़प से पूरे इलाके में तनाव है. कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए दोनों दलों के कार्यकर्ता रविवार की शाम आमने-सामने आ गए थे और पैनल नंबर 29 में झड़प हो गई थी.

सोमवार की देर रात फिर से दोनों दलों के कार्यकर्ता इसी बात को लेकर भिड़ गए. बीजेपी और शिवसेना (शिंदे), दोनों ही दलों के दो-दो पदाधिकारी झड़प में घायल हुए हैं. घायलों में बीजेपी की उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमकार नाटेकर भी शामिल हैं. ओमकार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए डोंबिवली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शिवसेना (शिंदे) गुट के उम्मीदवार नितिन पाटील को भी चाटें आई हैं. गौरतलब है कि केडीएमसी चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना (शिंदे) गठबंधन कर मैदान में उतरे हैं. हालांकि, डोंबिवली के पैनल नंबर 29 में दोनों दल आमने-सामने हैं. इस पैनल में बीजेपी और शिवसेना (शिंदे) दोनों ही दलों के चार-चार उम्मीदवार मैदान में हैं.

इसकी वजह से प्रचार के दौरान तनाव चरम पर पहुंच गया. रविवार को शिवसेना (शिंदे) के उम्मीदवारों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं में पैसे बांटने के आरोप लगाए थे. शिवसेना (शिंदे) के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़ने के दावे भी किए. बीजेपी ने अपने ही गठबंधन सहयोगी की ओर से लगाए गए आरोप सिरे खारिज किए हैं. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

