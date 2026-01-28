scorecardresearch
 
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया Video... अचानक एक तरफ झुका प्लेन, फिर गिरते ही बना आग का गोला

अजित पवार का अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे बारामती में होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे.

अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया वीडियो (Photo: Screengrab)
अजित पवार के प्लेन क्रैश का नया वीडियो (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान बुधवार को बारामती में क्रैश हो गया. इस घटना में अजित पवार समेत छह लोगों की मौत हो गई. अब इस घटना का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. 

इस नए वीडियो में प्लेन को क्रैश होते देखा जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से प्लेन लैंडिंग के वक्त एकदम से क्रैश हो जाता है. 

इस प्लेन में अजित पवार के साथ एक सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर थीं. अजित पवार पांच फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए रैलियों को संबोधित करने वाले थे. वह सुबह ही मुंबई से बारामती के लिए निकले थे. लेकिन लैंडिंग के वक्त ये हादसा हो गया.

बता दें कि बुधवार को अजित पवार का प्लेन लैंडिंग स्ट्रिप के बगल वाले इलाके में गिर गया था. लैंडिंग करते वक्त ही विमान का कंट्रोल गड़बड़ हो गया था. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया. क्रैश होने के बाद करीब पांच धमाके हुए और विमान आग का गोला बन गया. हादसे के बाद प्लेन पूरी तरह से जल कर नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को राज्य के स्कूल और कॉलेज समेत सभी संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी. इसके साथ ही तीन दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है. 

बता दें कि इस हादसे के बाद अजित पवार की 2024 की सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्ट में अजित ने कहा था कि जब हम हेलिकॉप्टर और प्लेन से यात्रा करते हैं और अगर वह आराम से लैंड करता है तो हम समझ जाते हैं कि पायलट एक महिला है.

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

