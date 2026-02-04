scorecardresearch
 
सोलो ट्रिप पर लोनावाला गई लॉ स्टूडेंट, 300 फीट नीचे खाई में मिला शव, सुसाइड या कुछ और? जांच में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के लोनावला हिल स्टेशन पर सोलो ट्रिप पर गई नवी मुंबई की 19 साल की लॉ स्टूडेंट का शव खाई में मिला है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है. छात्रा का बैग, मोबाइल और लैपटॉप मौके से मिला है. जांच के बाद ही मौत के कारणों के बारे में पता चल सकेगा.

लोनावला की गहरी खाई में मिला छात्रा का शव. (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र के लोनावला हिल स्टेशन से दुखद मामला सामने आया है. यहां सोलो ट्रिप पर निकली 19 वर्षीय लॉ स्टूडेंट का शव खाई में मिला है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि असली कारणों का पता छात्रा के मोबाइल और लैपटॉप की जांच के बाद ही चल सकेगा. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया.

एजेंसी के अनुसार, मृतका की पहचान श्रिया पाटी के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई की रहने वाली थी और ठाणे के कल्याण स्थित एक निजी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी. 30 जनवरी की सुबह वह घर से यह कहकर निकली थी कि वह एक दिन की सोलो ट्रिप पर जा रही है और शाम तक लौट आएगी. परिवार को अंदेशा नहीं था कि यह उसकी आखिरी यात्रा साबित होगी.

जांच में सामने आया है कि श्रिया पहले लोनावला के पास स्थित प्रसिद्ध व्यू पॉइंट ड्यूक्स नोज गई थी. इसके बाद वह टाइगर पॉइंट पहुंची, जो एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है. पुलिस के मुताबिक, यहीं से उसके खाई में कूदने की आशंका है. टाइगर पॉइंट पर चाय की दुकान चलाने वाले स्थानीय निवासी विजय भालेराव को दुकान के पीछे एक बैग मिला, जिसमें छात्रा का आईडी कार्ड और अन्य सामान था. बैग मिलने के बाद उन्होंने तुरंत परिवार और पुलिस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश: चंद मिनटों में उजड़ गईं जिंदगियां, भीषण आग से घर खाक, तीन की मिली लाश

सूचना मिलते ही लोनावला ग्रामीण पुलिस, स्थानीय रेस्क्यू टीमों और वॉलेंटियर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. ड्रोन की मदद से खाई में करीब 300 फीट नीचे शव का पता चला. काफी मशक्कत के बाद 31 जनवरी को शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

पुलिस ने इस मामले में फिलहाल आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death) का केस दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि छात्रा के मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी, जिससे घटना से पहले की परिस्थितियों और मानसिक स्थिति के बारे में कुछ स्पष्ट हो सके. परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि पहाड़ी और खाई वाले इलाकों में सुरक्षा नियमों का पालन करें और अकेले यात्रा करते समय अपने करीबी लोगों को लोकेशन और योजना की जानकारी जरूर दें.

