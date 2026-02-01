लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने ही की थी रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, हुआ खुलासा

मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी के आरोप में हिरासत में लिए गए पांच लोग लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं, पुणे पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है. बिश्नोई गिरोह के सदस्यों शुभम लोनकर, आरज़ू बिश्नोई और कुछ अन्य लोगों के नाम के साथ एक फेसबुक पोस्ट भी साझा की गई थी, जिसमें रोहित शेट्टी के घर पर गोलीबारी का दावा किया गया था, लेकिन पोस्ट के बारे में मुंबई पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी. शुभम लोनकर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांछित है. इन पांचों से फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है.

हिरासत में लिए गए गुर्गों की हुई पहचान

हिरासत में लिए गए संदिग्धों की पहचान अमन आनंद मरोटे (27), आदित्य ज्ञानेश्वर गायकी (19), सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20), समर्थ शिवशरण पोमाजी (18) और स्वप्निल बंडू सकत (23), सभी पुणे के अलग-अलग इलाकों के निवासी हैं. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और आधिकारिक जानकारी जांच पूरी होने के बाद साझा की जाएगी.

जानकारी के अनुसार हमले के वक्त रोहित शेट्टी अपने घर के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस घटना में उन्हें कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं और जांच तेज कर दी गई है.

हिरासत में लिए गए आरोपी.

रोहित शेट्टी को चेतावनी दी गई

सोशल मीडिया में शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हरि बॉक्सर नाम का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह हमला उनकी ओर से कराया गया. सोशल मीडिया पर डाले गए मैसेज में रोहित शेट्टी को चेतावनी देते हुए दावा किया गया कि उन्हें पहले भी कथित तौर पर संदेश भेजे गए थे. पोस्ट में धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आगे और गंभीर हमले की बात कही गई है और बॉलीवुड से जुड़े लोगों को भी चेतावनी दी गई है. हालांकि इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस की ओर से नहीं की गई है.

बताया जा रहा है कि शुभम लोनकर पहले से ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी है. इस घटनाक्रम के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल बढ़ गई है और कई कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कई एंगल से कर रही है.

