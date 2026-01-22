scorecardresearch
 
बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मिलन, पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे. दोनों भाई मुंबई के सायन में षणमुखानंद हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

बाल ठाकरे की 100वीं जयंती पर उद्धव-राज साथ आएंगे (फोटो- ITG)
23 जनवरी 2026 को बाल ठाकरे की 100वीं जयंती मनाई जाएगी. इस खास मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे. दो अलग-अलग पार्टियों के प्रमुख बाल ठाकरे की जयंती पर एक साथ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.

पीटीआई के मुताबिक, बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर सेंट्रल मुंबई के सायन में षणमुखानंद हॉल में ये इवेंट होस्ट किया जाएगा. इसकी पुष्टि शिवसेना (UBT) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने की है. इस मौके पर उद्धव-राज के साथ-साथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ता भी दादर में बाल ठाकरे के स्मारक पर इकट्ठा हो सकते हैं.

शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक साथ बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव लड़ा था. इस गठबंधन ने 15 जनवरी के BMC चुनावों में  BJP-एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गठबंधन को कड़ी टक्कर दी. हालांकि जीत का ताज अपने सिर नहीं सजा पाए.

किसे मिली थी कितनी सीटें?

बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में शिवसेना (UBT) ने 65 सीटें जीतीं, जबकि MNS को छह सीटें मिलीं. गुरुवार को उनकी एकजुटता में एक दरार तब दिखी जब कल्याण डोंबिवली नगर निगम में MNS के पार्षदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया. हालांकि अब दोनों एक बार फिर एक साथ दिखाई देंगे.

