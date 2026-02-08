सलमान खान जो पहनते हैं उसे कॉलेज के स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मोहन भागवत ने क्यों कहा ऐसा?

मुंबई में आयोजित ‘मुंबई व्याख्यानमाला’ कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने समाज और बदलते सामाजिक रुझानों पर विस्तार से अपने विचार रखे. इस दौरान उन्होंने फैशन, सामाजिक प्रभाव और युवाओं की पसंद जैसे विषयों का भी उल्लेख किया.

और पढ़ें

अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि समाज में लोग अक्सर फैशन और प्रभावशाली व्यक्तियों को देखकर चीजें अपनाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए अभिनेता सलमान खान का जिक्र किया और कहा कि कई बार लोग यह जाने बिना भी किसी स्टाइल या पहनावे को अपनाते हैं कि उसके पीछे कारण क्या है, लेकिन वह चलन में होने के कारण लोकप्रिय हो जाता है.

'फैशन और ट्रेंड बनाने वाले लोग प्रभावशाली माने जाते हैं'

उन्होंने कहा कि समाज में फैशन और ट्रेंड बनाने वाले लोग प्रभावशाली माने जाते हैं. पारंपरिक भाषा में ऐसे लोगों को “महाजन” कहा गया है, यानी वे लोग जिन पर समाज भरोसा करता है और जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. भागवत ने कहा कि अच्छा हो या बुरा, समाज में कई चीजें इसी तरह चलन और प्रभाव के आधार पर फैलती हैं. कार्यक्रम में उनके इस बयान को सामाजिक व्यवहार और ट्रेंड फॉलो करने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है.

Advertisement

'जो लोग फैशन बनाते हैं, वे समाज में सबसे भरोसेमंद हैं'

मोहन भागवत ने कहा, 'सलमान खान क्या पहनते हैं? कॉलेज के स्टूडेंट्स पहनते हैं. वह इसे क्यों पहनते हैं? नहीं, वह इसे पहनते हैं. मुझे नहीं पता कि वह इसे क्यों पहनते हैं. हर चीज़ में ऐसा ही होता है. अच्छा हो या बुरा. हर चीज़ में ऐसा ही होता है.' यह फैशन की वजह से है. और जो लोग फैशन बनाते हैं, वे समाज में सबसे भरोसेमंद, सबसे अच्छे, सबसे सम्मानित लोग होते हैं. उन्हें अपनी भाषा में महाजन कहा जाता है. वे सबसे अच्छे हैं.'

भाषण सुनते दिखे सलमान खान

मुंबई में RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शनिवार को अभिनेता सलमान खान संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन सुनने पहुंचे. कार्यक्रम के दौरान सलमान काफी एकाग्रता के साथ भाषण सुनते दिखाई दिए. इस मौके पर फिल्म निर्माता सुभाष घई और गीतकार-कवि प्रसून जोशी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी पूरे ध्यान से विचार सुने.

अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य देशहित और सामाजिक एकता के लिए काम करना है, न कि किसी का विरोध करना या सत्ता हासिल करना. उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठन का केंद्र बिंदु राष्ट्र निर्माण है. वर्ली के नेहरू सेंटर में “100 Years of Sangh Journey: New Horizons” विषय पर दो दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत इसी सत्र से हुई. सलमान खान के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से उनकी तस्वीरें भी लीं.

---- समाप्त ----