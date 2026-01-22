scorecardresearch
 
'दावोस पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति', संजय राउत पर CM फडणवीस की पत्नी का पलटवार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने दावोस गए हैं. शिवसेना (यूूबीटी) सांसद संजय राउत ने इसे पिकनिक बताया था. संजय राउत के बयान पर सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने राउत के बयान को बताया निराधार (File Photo: ITG)
शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावोस गए नेताओं के खर्च सार्वजनिक करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि देश के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस मे पिकनिक मना रहे हैं.  संजय राउत के इस बयान पर अब दावोस गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है.

अमृता फडणवीस ने कहा है कि मेरे पति पिकनिक मनाने के लिए दावोस नहीं गए हैं. उन्होंने संजय राउत के बयान को लेकर सवाल पर कहा कि उनकी भाषा कभी नहीं समझ पाती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो व्यक्ति पिकनिक पर जाता है, वह भारत और महाराष्ट्र में निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के लिए काम नहीं करता.

अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार सम्मेलन और बैठकें करते हैं. उन्होंने संजय राउत के बयान को निराधार बताया. अमृता फडणवीस मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थीं.

यह भी पढ़ें: मुंबई में 'देवा' वाली जंग! उद्धव के बयान पर फडणवीस बोले- मेयर तो महायुति का ही होगा, शिंदे संग लेंगे फैसला

Advertisement

उन्होंने कहा कि दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच एक अंतरराष्ट्रीय मंच है. हर देश के लोग इसमें अपने देश को लेकर बात करने, ट्रेड के मौके तलाशने जाते हैं. मेरे मुताबिक, वहां जाना देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है. बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत और मुंबई के अगले मेयर को लेकर सवाल पर अमृता फडणवीस ने कहा कि मुंबई का मेयर कोई मराठी व्यक्ति ही होगा.

यह भी पढ़ें: फडणवीस-शिंदे का 'माइक्रो मैनेजमेंट' पड़ा भारी, जानिए साथ आने के बावजूद भी मुंबई क्यों नहीं बचा पाए ठाकरे ब्रदर्स

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डब्ल्यूईएफ में शामिल होने दावोस गए हैं. हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महायुति को जीत मिली. चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना (शिंदे) भी मेयर पद की डिमांड पर अड़ी है. बीएमसी चुनाव में जीत का श्रेय भी देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है.

