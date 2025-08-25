फडणवीस इफेक्ट या ठाकरे इम्पैक्ट? आशीष शेलार की जगह अमित साटम को मुंबई BJP की कमान के पीछे क्या

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होने हैं. नगर निकाय चुनाव से पहले सूबे के सत्ताधारी महायुति की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुंबई में संगठन का चेहरा बदल दिया है. अब आशीष शेलार की जगह अमित साटम मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं.

मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में अमित साटम के नाम का ऐलान सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया. मुंबई बीजेपी के संगठन में हुए इस बदलाव के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं. चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के प्रभावशाली बीजेपी नेताओं में गिने जाने वाले आशीष शेलार की जगह नए अध्यक्ष की ताजपोशी के पीछे क्या है?

दरअसल, आशीष शेलार मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं और इसकी वजह से उन्हें सीएम फडणवीस का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी तक कहा जाता है. अब आशीष शेलार की जगह अमित साटम को नया अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को संगठन पर सीएम फडणवीस के प्रभाव को मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

तीन बार विधायक रहे हैं अमित साटम

फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार तीन बार के विधायक हैं. आशीष पहले भी कई बार अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं. आशीष की जगह मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाए गए अमित साटम पार्टी का मजबूत मराठी चेहरा माने जाते हैं. गोपीनाथ मुंडे के करीबी रहे साटम अंधेरी वेस्ट से तीन बार विधायक रहे हैं.

अमित साटम की पहचान ऐसे नेता की है, जिसके पास संगठन का व्यापक अनुभव है. अमित साटम मुंबई बीजेपी (यूथ विंग) के महासचिव भी रह चुके हैं. बीएमसी चुनाव से पहले साटम को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने को ठाकरे ब्रदर्स की एकता से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

बयानों से सुर्खियों में रहे थे साटम

अमित साटम की गिनती आक्रामक राजनीति करने वाले नेताओं में होती है. वह टीपू सुल्तान नामकरण विवाद के समय भी अपने बयानों से सुर्खियों में आ गए थे. अमित को मुंबई अध्यक्ष बनाने के बीजेपी के दांव के पीछे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मराठा और हार्ड हिंदुत्व पॉलिटिक्स काउंटर करने की रणनीति को भी वजह बताया जा रहा है. गौरतलब है कि आशीष शेलार ने बतौर मंत्री अपने काम पर फोकस करने की मंशा व्यक्त करते हुए मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था.

