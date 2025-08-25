BMC चुनाव से पहले अमित साटम बने मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष, CM देवेंद्र फडणवीस का ऐलान

मुंबई में होने वाले आगामी BMC चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है. पार्टी ने आक्रामक छवि वाले विधायक अमित साटम को मुंबई बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. अमित साटम, जो पहले BMC के कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, अब मंत्री आशीष शेलार की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे.

अमित साटम की नियुक्ति की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने सोमवार को की. इस मौके पर मंत्री आशीष शेलार और चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद रहे.

अमित साटम अपनी स्पष्ट और आक्रामक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. विधानसभा में वे कई बार विपक्ष पर सीधे और तेज हमले बोलते रहे हैं. साथ ही, मुंबई के स्थानीय और नागरिक मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है. इससे पहले उन्होंने पार्टी संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं.

मुंबई में महायुति को सफलता की उम्मीद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर विश्वास जताया कि अमित साटम के नेतृत्व में मुंबई में बीजेपी और महायुति को बड़ी सफलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि साटम न सिर्फ संगठनात्मक अनुभव रखते हैं बल्कि मुंबई की समस्याओं और उनके समाधान की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं.

विधानसभा में एक आक्रामक नेता की पहचान

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि साटम की पहचान विधानसभा में एक विद्वान और आक्रामक नेता के तौर पर है. बीजेपी की यह नियुक्ति सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ होने वाली आगामी राजनीतिक जंग से जुड़ी हुई मानी जा रही है. माना जा रहा है कि साटम की आक्रामक छवि और स्थानीय स्तर पर पकड़ पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है.

