युवक के झोले से निकले 50 लाख... मोपेड से जा रहा था, वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया

महाराष्ट्र में अकोला महानगरपालिका चुनाव के दौरान पुलिस चेकिंग कर रही थी. इस दौरान एक मोपेड सवार को रोककर तलाशी ली तो उसके झोले से 50 लाख रुपये कैश निकले. पुलिस ने युवक को कस्टडी में लेकर मोपेड और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है. अधिकारियों के मुताबिक यह रकम चुनाव से जुड़ी जांच के तहत बरामद की गई है. आगे की कार्रवाई जारी है.

युवक के झोले से निकले 50 लाख. (Photo: ITG)
अकोला महानगरपालिका चुनाव के दौरान सुरक्षा में तैनात खदान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये कैश जब्त किए हैं. दरअसल, पुलिस टीम नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग कर रही थी. इस दौरान दोपहिया वाहन मोपेड पर सवार एक युवक नजर आया. पुलिस ने उसे रोका और तलाशी शुरू की. इस दौरान उसके पास एक झोला मिला. पुलिस ने जब उसे खोला तो अधिकारी हैरान रह गए. झोले में 50 लाख रुपये कैश निकले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है.

एसपी अर्चित चांडक, एएसपी और सब डिवीजन पुलिस अधिकारी (शहर) सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई हुई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर मनोज केदारे ने किया. दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि लाल टी-शर्ट और काली कैप पहने एक युवक चुनाव से जुड़ी बड़ी रकम लेकर मोपेड पर जा रहा है.

यहां देखें Video

सूचना के आधार पर पुलिस ने निशू नर्सरी रोड पर नाकाबंदी की और संदिग्ध वाहन को रोका. पूछताछ में युवक ने अपना नाम 27 वर्षीय यश आनंद लालवानी बताया. वह सिंधी कैंप कच्ची खोली अकोला का रहने वाला है.

यह भी पढ़ें: बस में सवार यात्रियों का पुलिस ने चेक किया झोला... 72 लाख रुपये कैश बरामद, चार आरोपियों को किया अरेस्ट

दो पंचों की मौजूदगी में मोपेड की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान काली थैली और डिक्की में रखी सफेद कपड़े की थैली मिली, जिसमें 50 लाख कैश रखा हुआ था. पुलिस इस बरामदगी से हैरान रह गई. पुलिस ने एक मोपेड (अनुमानित कीमत 70,000 रुपये) और एक पुराना मोबाइल (अनुमानित कीमत 10,000 रुपये) भी जब्त कर लिया.

पुलिस का कहना है कि यह नकद राशि महानगरपालिका चुनाव से संबंधित जांच के लिए कब्जे में ली गई है. इसके सोर्स और इस्तेमाल को लेकर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि चुनावी अवधि के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि चुनावी प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष रहे.

