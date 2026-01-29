बिहार चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ था अजित पवार का क्रैश हुआ चार्टर्ड प्लेन, BJP नेताओं ने की थी यात्रा

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की जिस चार्टड प्लेन के क्रैश होने से मौत हुई, वो वीएसआर वेंचर्स कंपनी की थी. बारामती में 28 जनवरी को क्रैश होने वाले इस चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 का इस्तेमाल बिहार विधानसभा चुनाव में भी हुआ था.

पटना एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ये प्लेन लेकर पटना गए थे. इस प्लेन में कई बीजेपी नेता सवार थे जो चुनाव प्रचार के लिए पटना गए थे.

इस चार्टर फ्लाइट से महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा समेत बीजेपी के कई नेता पटना आए थे. बता दें कि वीएसआर वेंचर्स कंपनी के मालिक कैप्टन वीके सिंह हैं, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं.

क्रैश वाले दिन भी पटना जाने वाली थी फ्लाइट

जिस दिन (28 जनवरी) ये प्लेन क्रैश हुआ, उस दिन भी ये फ्लाइट पटना आने वाली थी. इस फ्लाइट को आंध्रप्रदेश के कारोबारी महेश कुमार रेड्डी को लेकर शम्साबाद एयरपोर्ट से पटना लेकर आना था. बुधवार को पटना में सुबह 10:30 इसकी लैंडिग होनी थी और रात 9:30 बजे इसे पटना से उन्हें लेकर टेक ऑफ करना था.

बारामती प्लेन क्रैश हादसे के बाद महेश रेड्डी दूसरे चार्टर्ड विमान से पटना पहुंचे और रात करीब साढ़े सात बजे रवाना हो गए.

