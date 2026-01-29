वो आखिरी 26 मिनट... पायलट को नहीं दिखा रनवे, जानें लैंडिंग से पहले अजित पवार के प्लेन में क्या हुआ

बारामती में बुधवार को हुए चार्टर विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित विमान में मौजूद सभी पांच लोगों की मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था. हादसे में पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव भी मारे गए.

विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले लगभग 35 मिनट तक हवा में रहा. यह मुंबई से बारामती जा रहा बोंबार्डियर लर्नजेट 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन VT-SSK था और यह दिल्ली स्थित निजी जेट ऑपरेटर VSR वेंचर्स (VSR एविएशन) द्वारा संचालित था. विमान सुबह 8:10 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरकर बारामती की ओर गया था.

हादसे से पहले के 26 मिनट

क्रैश से पहले विमान के आखिरी 26 मिनट की जानकारी सामने आई है:

-सुबह 8.18 बजे विमान ने पहली बार बारामती से संपर्क किया.

-इसके बाद बारामती से 30 नॉटिकल मील की दूरी पर विमान का अगला संपर्क हुआ और नीचे उतरने की सलाह दी गई.

-पायलटों ने हवाई अड्डे के पास पहुंचने के बाद रनवे नजर न आने पर लैंडिंग का फैसला टाल दिया.

-इसके बाद दोबारा लैंडिंग की कोशिश के लिए विमान को 'गो-अराउंड' किया गया.

-सुबह 8.43 बजे विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला.

-सुबह 8.44 बजे दुर्घटनाग्रस्त विमान से आग की लपटें उठती देखी गईं.

बारामती में हुआ अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र सरकार ने हादसे के बाद तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. आज बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. इससे पहले पार्थिव शरीर को विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित कई वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

अजित पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है. हादसे की जांच एयरक्राफ्ट अकसिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर रहा है और डीजीसीए ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है.

