5 कलश में अस्थि विसर्जन... बारामती में अजित पवार को भावभीनी विदाई देने जुटा पूरा पवार परिवार

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां बारामती में इकट्ठा की गई हैं. अस्थियों का विसर्जन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, बारामती के नीरा नदी संगम सहित अन्य स्थानों पर किया जाएगा. इस मौके पर पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आया.

अजित पवार का अस्थि विसर्जन 5 कलशों में होगा. (Photo/ITG)
अजित पवार का अस्थि विसर्जन 5 कलशों में होगा. (Photo/ITG)

दिवंगत नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के तीसरे दिन उनकी अस्थियां विसर्जित की जा रही हैं. अजित की अस्थियां पांच कलशों में इकट्ठा की गई हैं.

अजित पवार के अस्थि विसर्जन के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार भी पहुंचे. अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने धार्मिक विधि विधान के साथ अजीत पवार की अस्थियां जमा कीं, जिन्हें पांच कलश में रखा गया है.

इस मौके पर अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार, चचेरे भाई राजेंद्र पवार, रंजीत पवार, विधायक रोहित पवार समेत पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आया.

यह भी पढ़ें: अजित पवार की प्लेन क्यों हुई क्रैश? घटना के पीछे हो सकती हैं ये संभावित वजहें

कहां-तहां रखा जाएगा कलश?

एक अस्थि कलश अजित पवार के पैतृक गांव काटेवाड़ी स्थित घर पर रखा जाएगा. दो कलश की अस्थियां त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में विसर्जित की जाएंगी. जबकि कुछ अस्थियों को बारामती के पास क-हा और नीरा नदी के संगम में विसर्जित किया जाएगा. अजित पवार के कुछ अस्थि कलश महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में लोगों के दर्शन के लिए भी रवाना किया जाना है..

यह भी पढ़ें: अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में शोक, जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव स्थगित

पेड़ों के पास बिखेरी जाएगी मुखाग्नि के बाद बची राख

अजित पवार को पेड़ों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्हें मुखाग्नि देने के बाद बची हुई राख को जमा कर विद्या प्रतिष्ठान संस्था के आसपास के पेड़ों की जड़ों में डाला जाएगा. बता दें कि पुणे जिले में आज से अलग-अलग संस्थाओं की ओर से अजित पवार के निधन पर शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं. 

---- समाप्त ----
