अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में शोक, जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव स्थगित

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया है. निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि अब मतदान 7 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी. राज्य में घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

इससे पहले राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 फरवरी को होना था और मतगणना 7 फरवरी को निर्धारित थी. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने पूरे चुनाव कार्यक्रम को दो दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है. ऐसे में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा. इसी कारण तय तारीखों पर मतदान और मतगणना कराना संभव नहीं था.

SEC ने कहा, “इस स्थिति में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव के शेष चरणों के लिए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करना आवश्यक हो गया है.”

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव की तैयारियां पूरी थीं और राज्यभर में करीब 25,482 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाना है. मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा.

निर्वाचन आयोग ने यह भी दोहराया कि आदर्श आचार संहिता फिलहाल लागू है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी बनी रहेगी. सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

