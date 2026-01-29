scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में शोक, जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव स्थगित

पहले राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 फरवरी को होना था और मतगणना 7 फरवरी को निर्धारित थी. अब मतदान 7 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी.

Advertisement
X
महाराष्ट्र की राजनीति का बेताज बादशाह थे अजित पवार (Photo-ITG)
महाराष्ट्र की राजनीति का बेताज बादशाह थे अजित पवार (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया है. निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि अब मतदान 7 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी. राज्य में घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

इससे पहले राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान 5 फरवरी को होना था और मतगणना 7 फरवरी को निर्धारित थी. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने पूरे चुनाव कार्यक्रम को दो दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है. ऐसे में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा. इसी कारण तय तारीखों पर मतदान और मतगणना कराना संभव नहीं था.

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Pawar, Eknath Shinde and Devendra Fadnavis
अजित पवार के बिना महायुति... देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौती, शिंदे का बढ़ेगा कद?
Ajit Pawar's last rites held in Baramati
अजित पवार ने खुद दिलाई थी जो एंबुलेंस, उसी में गया उनका पार्थिव शरीर...
The ministry added that the Aircraft Accident Investigation Bureau's (AAIB) investigation into the crash is proceeding expeditiously.
क्या रनवे देखने में पायलट से हुई चूक? अजित पवार मामले में DGCA की जांच में अहम खुलासे
supriya sule sunetra pawar ajit pawar death funeral support family
पवार परिवार में मिटीं दूरियां! संकट की घड़ी में भाभी सुनेत्रा का सहारा बनीं सुप्रिया सुले
Ajit Pawar Family Details
अजित पवार के दोनों बेटे क्या करते हैं? छोटे की बहरीन में शादी... संभालते हैं बड़ा बिजनेस

SEC ने कहा, “इस स्थिति में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के आम चुनाव के शेष चरणों के लिए नया चुनाव कार्यक्रम जारी करना आवश्यक हो गया है.”

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव की तैयारियां पूरी थीं और राज्यभर में करीब 25,482 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाना है. मतदान का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा.

Advertisement

निर्वाचन आयोग ने यह भी दोहराया कि आदर्श आचार संहिता फिलहाल लागू है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी बनी रहेगी. सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement