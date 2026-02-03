पुणे: Spa में छापा, मसाज की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 6 युवतियों को बचाया

पुणे में देह व्यापार चलाने वाले स्पा सेंटर और लॉज पर अनैतिक मानव तस्करी विरोधी विभाग (AHTU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह महिलाओं को छुड़ाया है. इस कार्रवाई में विशालनगर स्थित इंटरनल फैमिली स्पा से चार महिलाओं को, जबकि निगड़ी स्थित ईगल स्पा से दो महिलाओं को छुड़ाया गया है. इसके अलावा कृष्णा लॉज और आळंदी स्थित योगीराज लॉज से भी एक-एक महिला को मुक्त कराया गया है.

स्पा संचालक महिला के खिलाफ मामला दर्ज

वाकड पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इंटरनल फैमिली स्पा पर रात करीब 10 बजे पुलिस टीम ने छापा मारकर चार महिलाओं को मुक्त कराया. इस मामले में स्पा संचालक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि स्पा मैनेजर अब्दुल मोहम्मद हुसैन कलाम को गिरफ्तार किया गया है. वाकड पुलिस थाने में पीटा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पैसे का लालच देकर कराते थे अनैतिक काम

दूसरी कार्रवाई निगड़ी स्थित ईगल स्पा में की गई, जहां से दो महिलाओं को मुक्त कराया गया. पुलिस के अनुसार, अधिक पैसों का लालच देकर महिलाओं से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था. इसके अलावा कृष्णा लॉज और आळंदी स्थित योगीराज लॉज पर भी छापेमारी कर दो महिलाओं को मुक्त कराया गया है.

पिंपरी-चिंचवड के पुलिस आयुक्त विनायक कुमार चौबे ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध देह व्यापार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. पुलिस उपायुक्त शिवाजी पवार और सहायक पुलिस आयुक्त विशाल हिरे के मार्गदर्शन में अनैतिक मानव तस्करी विरोधी विभाग के पुलिस निरीक्षक नितिन गीते के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई.

इस बीच, पिछले एक महीने में पिंपरी-चिंचवड पुलिस आयुक्त ने देह व्यापार के लिए उकसाने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है. इनमें चिंचवड स्थित निक्की लॉज, कालेवाड़ी का लेमन ग्रास थाई स्पा और सांगवी का औरा थाई स्पा शामिल हैं.

25 स्पा सेंटरों पर हुई थी छापेमारी

वर्ष 2025 में अब तक पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने 25 स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर पीटा अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं. इस कार्रवाई में 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 63 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया गया है. यह जानकारी पुलिस निरीक्षक नितिन गीते ने दी.

