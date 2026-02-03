पुणे: 40 की महिला ने 25 साल के लड़के को प्रेम जाल में फंसाया, फिर पिलाई शराब, इस वजह से कर दिया कत्ल

पुणे के चाकण इलाके में प्रेमी की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. 7 जनवरी को शराब पार्टी के बहाने सुनसान नदी किनारे ले जाकर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई और पहचान मिटाने की कोशिश की गई. 11 जनवरी को शव मिला. सीसीटीवी, शराब की बोतलों और सिगरेट के अवशेषों से सुराग जुटाकर पुलिस ने 20 दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुणे जिले के चाकण इलाके में प्रेमी की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने अपने बेटे और उसके दोस्त की मदद से प्रेमी की हत्या कर दी. इस सनसनीखेज मामले में उत्तर चाकण पुलिस ने 20 दिनों की कड़ी जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने घटनास्थल से मिली शराब की बोतलों और सिगरेट के अवशेषों के आधार पर हत्या का खुलासा किया.

मृतक की पहचान मुंजा धोंडीबा नरहरे (उम्र 25) के रूप में हुई है. उसके उषा नानासाहेब चव्हाण (उम्र 40, विवाहित) के साथ पिछले छह वर्षों से प्रेम संबंध थे. हालांकि, बीते कुछ महीनों से मुंजा उषा के साथ मारपीट करता था और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था.

बेटे के दोस्त के साथ रची हत्या की साजिश

इस प्रताड़ना से परेशान होकर उषा चव्हाण ने अपने बेटे निखिल नानासाहेब चव्हाण (उम्र 21), जो काम के सिलसिले में पुणे आया था, को पूरी जानकारी दी. मां की आपबीती सुनने के बाद निखिल और उषा ने मिलकर मुंजा नरहरे की हत्या की साजिश रची. इस साजिश में निखिल के दोस्त स्वप्नील नरहरी पारधी को भी शामिल किया गया. खुद उषा पुणे आई.

पहले की शराब पार्टी, फिर पत्थर से कुचला

7 जनवरी को उषा चव्हाण ने मुंजा नरहरे को चाकण में मिलने के लिए बुलाया. गंगाखेड से चाकण पहुंचे मुंजा को निखिल और स्वप्नील ने बाइक पर बैठाया. इसके बाद तीनों ने खराबवाड़ी स्थित शराब दुकान से शराब की बोतलें खरीदीं और बिरदवाड़ी के पास एक सुनसान नदी के किनारे जाकर शराब पार्टी की. शराब पीते समय निखिल और स्वप्नील ने पीछे से मुंजा नरहरे पर हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. पहचान मिटाने के इरादे से मृतक के चेहरे को पत्थरों से कुचलकर बुरी तरह विकृत कर दिया गया.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा?

घटना 7 जनवरी को हुई थी, जबकि 11 जनवरी को उसी इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना उत्तर चाकण पुलिस को मिली. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन आरोपियों ने मृतक का मोबाइल फोन और पहचान पत्र लेकर भाग चुके थे, जिससे शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका.

इसके बावजूद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास की कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों से गहन पूछताछ की. पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कदम के मार्गदर्शन में जांच के दौरान घटनास्थल पर मिली शराब की बोतलों और सिगरेट के टुकड़ों के आधार पर खराबवाड़ी की शराब दुकानों में पूछताछ की गई.

जांच में सामने आया कि 7 जनवरी की सुबह करीब छह बजे तीन युवक शराब खरीदने आए थे. इसी अहम सुराग के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही. साथ ही, हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक निखिल के एक दोस्त की होने की पुष्टि भी हुई. पूरी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस हत्या की साजिश उषा चव्हाण और उसके बेटे निखिल ने रची थी. उत्तर चाकण पुलिस ने उषा चव्हाण, निखिल चव्हाण और स्वप्नील पारधी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे की जांच जारी है.

