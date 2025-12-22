छेड़खानी का विरोध करने पर महिला पर डाला खौलता तेल, बुरी तरह झुलसी

झारखंड के गिरिडीह में रविवार की देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा गांव की रहने वाली एक महिला पर दो मनचले युवकों ने खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे उनके शरीर का कई हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. महिला को अस्पताल पहुंचाने वाले लेदा गांव के पूर्व मुखिया राजेश वर्मा ने बताया कि महिला के पति दिव्यांग हैं. ऐसे में परिवार के भरण-पोषण के लिए महिला गांव में फास्ट फूड की दुकान चलाती है.

और पढ़ें

यह भी पढ़ें: कोलकाता: नाइट क्लब में महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर पीटा

रविवार की देर शाम कुछ मनचले किस्म के युवक महिला की दुकान पर पहुंचे और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे. जब महिला ने इसका विरोध किया तो उक्त युवकों ने समोसा तलने के लिए रखे खौलते तेल को ऊपर डाल दिया और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: 'अफसर ने मेरे साथ छेड़खानी...',सस्पेंड हुई रोडवेज बस की महिला कंडक्टर, ARM पर लगाए गंभीर आरोप

इधर, मामले को लेकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल एक आरोपी उदय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----