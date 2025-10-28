scorecardresearch
 

कोलकाता: नाइट क्लब में महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर पीटा

कोलकाता के एक नाइट क्लब में महिला से छेड़छाड़, विरोध करने पर उसके परिवार के लोगों से भी मारपीट और प्राइवेट पार्ट छूने का मामला सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी की भी मदद ले रही है.

कोलकाता में महिला से छेड़खानी मामले में पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: Representational )
कोलकाता की एक महिला ने 26 अक्टूबर की रात कोलकाता के एक पांच सितारा होटल के नाइट क्लब में छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर ली है. बताया जाता है कि महिला ने कई आरोपियों की पहचान भी की है.

महिला ने प्राइवेट पार्ट भी छूने का लगाया आरोप

शिकायत के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब वह अपने पति और दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी. पीड़िता ने कहा है कि जब वे अपनी मेज पर मौज-मस्ती कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर कथित तौर पर उन पर हमला किया और यौन शोषण का प्रयास किया.

यह भी पढ़ें: आर्मी की वर्दी और शादी का झांसा... दिल्ली में सरकारी डॉक्टर का रेप, आरोपी 'लेफ्टिनेंट' निकला डिलीवरी बॉय

पीड़िता ने जुनैद खान और नासिर खान व उनके दोस्तों के ग्रुप को अपराधी बताया है. पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी नासिर खान को 2012 में कोलकाता के पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था. हालांकि, पुलिस ने कहा कि उन्हें अभी यह पता लगाना बाकी है कि क्या वह वही व्यक्ति है जो कथित तौर पर उक्त सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल था.

पीड़िता की शिकायत के अनुसार जब उसके भाई ने उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप किया तो हमलावरों ने उस पर कांच और बोतलें फेंकी. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि जब उसने और उसके साथियों ने कार्यक्रम स्थल से भागने की कोशिश की तो हमलावरों ने लगभग 20 और लोगों को बुला लिया. जिन्होंने फिर से हमला किया. फिर पीड़िता ने मदद के लिए पुलिस के आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबर 100 पर कॉल किया. 

महिला का यह भी आरोप है कि क्लब के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उसे धक्का दिया गया और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ भी गया. फिलहाल महिला की लिखित शिकायत के आधार पर बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 117 (2), 351 (2), 3 (5), 74 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें: पुलिसवाले पर रेप का आरोप, हथेली पर लिखी आपबीती और फर्जी पोस्टमार्टम का प्रेशर... महाराष्ट्र में डॉक्टर के सुसाइड से हड़कंप

आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी की भी जांच कर रही है पुलिस

बिधाननगर पुलिस ने पहले ही जांच शुरू कर दी है. बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर, आईपीएस मुकेश कुमार ने इंडिया टुडे को बताया, "पीड़ित महिला की शिकायत मिलते ही हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली. जांच के दौरान हमारी टीम ने क्लब से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं जिनकी जांच की जा रही है. पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है. जांच जारी है, हम हर पहलू की प्राथमिकता से जांच कर रहे हैं. "

हालांकि, बिधाननगर पुलिस के सूत्रों का यह भी दावा है कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि जिस टेबल पर पीड़ित महिला अपने पति और भाई के साथ बैठी थी, उसे एक आरोपी ने बुक किया था. ऐसा लगता है कि वे एक-दूसरे को जानते थे और बातचीत करने के लिए वहां आए थें हालांकि, बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच उसी जगह पर कहासुनी और मारपीट हो गई. महिला ने आरोपियों पर मारपीट और यौन शोषण के प्रयास का आरोप लगाया है। हम मामले की जांच कर रहे हैं.

