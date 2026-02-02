scorecardresearch
 
कश्मीर के तीन जिलों में NIA का बड़ा एक्शन, टेरर फंडिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर, बारामुला और बांदीपोरा जिलों में एक साथ छापेमारी की है. अधिकारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं और सबूत जुटा रहे हैं.

NIA को छापेमारी से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. (फाइल फोटो-ITG)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीमों ने उत्तरी कश्मीर में टेरर फंडिंग के केस में कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की. ये कार्रवाई सोपोर, बारामुला और बांदीपोरा के कई ठिकानों पर की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, पिछली जांचों के दौरान कुछ नए और अहम सुराग सामने आए थे, जिसके बाद एजेंसी ने ये एक्शन लिया है.

सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अधिकारी संदिग्ध ठिकानों की तलाशी ले रहे हैं. इस ऑपरेशन का असल मकसद जांच के दौरान मिले नए इनपुट्स के आधार पर मामले की गहराई तक जाना है. NIA इन इलाकों से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि आगे की कड़ियां जोड़ी जा सकें. 

एनआईए की ये कार्रवाई उत्तरी कश्मीर के तीन प्रमुख जिलों में केंद्रित है. सोपोर, बारामुला और बांदीपोरा के कई घरों और परिसरों में जांच टीमें मौजूद हैं. 

छापेमारी से मिल सकते हैं अहम सबूत!

जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ समय से चल रही जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए थे, जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को इन ठिकानों तक पहुंचाया. अभी रेड जारी है और टीमें बारीकी से हर दस्तावेज की जांच कर रही हैं. इन सुरागों के आधार पर की जा रही ये छापेमारी आने वाले समय में मामले में बड़ा मोड़ ला सकती है.

