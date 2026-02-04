scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

J-K: उधमपुर में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन... गुफा में छिपे 2 जैश आतंकी ढेर, M4 कार्बाइन बरामद

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षाबलों ने एक साहसिक ऑपरेशन में दो खूंखार पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है. दुर्गम गुफा में छिपे इन आतंकियों के पास से घातक M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार बरामद किए गए हैं, जो इलाके में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे.

Advertisement
X
एनकाउंटर के दौर एके-47 राइफल बरामद हुई. (Representative Image/File)
एनकाउंटर के दौर एके-47 राइफल बरामद हुई. (Representative Image/File)

जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों ने गुफा में छिपे दो खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है. सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमें मंगलवार से ही इन आतंकवादियों का पीछा कर रही थीं. यह एनकाउंटर रामनगर के जाफर जंगल इलाके में हुई, जहां आतंकवादी मंगलवार दोपहर से छिपे हुए थे. सुरक्षाबलों ने मौके से एक M4 कार्बाइन और एक AK-47 राइफल बरामद की है. 

ऑपरेशन के दौरान पैराट्रूपर्स, डॉग स्क्वॉड और ड्रोन की मदद ली गई ताकि गुफा में छिपे आतंकियों को सटीक निशाना बनाया जा सके. 

फिलहाल, सुरक्षा बल गुफा के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां अब कोई और खतरा मौजूद नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Jammu Kashmir weather Kashmir experiences snowfall and temperature drop with ground report
कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के चलते फिर बदला मौसम का मिजाज
Hmm meaning
आज से शुरु जम्मू-कश्मीर का बजट सत्र
NIA Team
कश्मीर के तीन जिलों में NIA का बड़ा एक्शन, टेरर फंडिंग केस में कई ठिकानों पर रेड
Impact of snowfall in hilly areas on plains air
कश्मीर से लेकर हिमाचल-उत्तराखंड में फिर बर्फबारी, मैदानों में भी बदला मौसम
earthquake in Baramulla Kashmir today
जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता

गुफा में छिपे थे आतंकी...

शुरुआती मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी घायल हो गया था, जिसके बाद दोनों ने बचने के लिए गुफा के अंदर शरण ले ली थी. मंगलवार शाम को जब इन आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, तो एक बार फिर भीषण गोलीबारी और धमाके हुए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना ने पैराट्रूपर्स और डॉग स्क्वॉड को मैदान में उतारा और घेराबंदी को और कड़ा कर दिया.

यह भी पढ़ें: J-K: उधमपुर में सुरक्षाबलों और जैश आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 के छिपे होने की आशंका

Advertisement

ड्रोन से निगरानी और सर्च ऑपरेशन जारी

आतंकवादियों के सफाए के बाद भी सुरक्षा बल कोई ढील नहीं बरत रहे हैं. गुफा को पूरी तरह साफ करने और इलाके को सुरक्षित करने के लिए निगरानी के लिए आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि मारे गए आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और इलाके की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement