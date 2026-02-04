J-K: उधमपुर में सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन... गुफा में छिपे 2 जैश आतंकी ढेर, M4 कार्बाइन बरामद

जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों ने गुफा में छिपे दो खूंखार पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है. सेना, पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमें मंगलवार से ही इन आतंकवादियों का पीछा कर रही थीं. यह एनकाउंटर रामनगर के जाफर जंगल इलाके में हुई, जहां आतंकवादी मंगलवार दोपहर से छिपे हुए थे. सुरक्षाबलों ने मौके से एक M4 कार्बाइन और एक AK-47 राइफल बरामद की है.

ऑपरेशन के दौरान पैराट्रूपर्स, डॉग स्क्वॉड और ड्रोन की मदद ली गई ताकि गुफा में छिपे आतंकियों को सटीक निशाना बनाया जा सके.

फिलहाल, सुरक्षा बल गुफा के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां अब कोई और खतरा मौजूद नहीं है.

गुफा में छिपे थे आतंकी...

शुरुआती मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी घायल हो गया था, जिसके बाद दोनों ने बचने के लिए गुफा के अंदर शरण ले ली थी. मंगलवार शाम को जब इन आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, तो एक बार फिर भीषण गोलीबारी और धमाके हुए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना ने पैराट्रूपर्स और डॉग स्क्वॉड को मैदान में उतारा और घेराबंदी को और कड़ा कर दिया.

ड्रोन से निगरानी और सर्च ऑपरेशन जारी

आतंकवादियों के सफाए के बाद भी सुरक्षा बल कोई ढील नहीं बरत रहे हैं. गुफा को पूरी तरह साफ करने और इलाके को सुरक्षित करने के लिए निगरानी के लिए आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि यह एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि मारे गए आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और इलाके की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे.

