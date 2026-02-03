scorecardresearch
 
J-K: उधमपुर में सुरक्षाबलों और जैश आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 के छिपे होने की आशंका

उधमपुर के रामनगर क्षेत्र के जोफर इलाके में सुरक्षाबलों और जैश से जुड़े आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. इंटेलिजेंस इनपुट पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया, तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर जारी है. सूत्रों के मुताबिक दो आतंकी इलाके में छिपे हो सकते हैं. पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और अतिरिक्त बल तैनात कर सर्च अभियान सावधानी से चलाया जा रहा है.

सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के दो आतंकी फंसे हुए हैं. (File Photo: PTI)
सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश के दो आतंकी फंसे हुए हैं. (File Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर क्षेत्र के जोफर इलाके में सुरक्षाबलों और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियां जिन आतंकियों का पीछा कर रही थीं उन्हीं के साथ गोलीबारी शुरू हो गई.

इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा इकाइयों ने इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया. इसी दौरान छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद ऑपरेशन को एनकाउंटर में बदल दिया गया.

सूत्रों के अनुसार, 2 जैश आतंकियों के इलाके में फंसे होने की आशंका है. पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया है और अतिरिक्त बल भी मौके पर भेजे गए हैं. जंगल और पहाड़ी इलाके को ध्यान में रखते हुए सर्च ऑपरेशन सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है. अधिकारियों ने बताया है कि ऑपरेशन अभी जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

ये खबर अपडेट की जा रही है...

---- समाप्त ----
