शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट, Video Viral

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक डॉक्टर ने पहले मरीज से बदतमीजी की और फिर बहस के बाद मारपीट कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के मुताबिक मरीज अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. प्रक्रिया से पहले उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद वे दूसरे वार्ड में जाकर एक बेड पर लेट गए. इसी दौरान कथित तौर पर डॉक्टर वहां पहुंचे और मरीज से दुर्व्यवहार किया. मरीज और डॉक्टर के बीच बहस बढ़ी और आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी.

मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट

घटना की जानकारी फैलते ही अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. मरीज के तीमारदार और अन्य लोग आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. मांग की जा रही है कि आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए. तीमारदारों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी अस्पताल में सामने आ चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती.

मारपीट का वीडियो वायरल

मामले को लेकर मरीज के परिजनों ने पुलिस को भी शिकायत देने की तैयारी की है. वहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट तलब की है और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव ने बताया कि इस मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा कि शाम पांच बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

