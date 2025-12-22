scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट, Video Viral

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर पर मरीज़ के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगा है. एंडोस्कोपी के लिए आए मरीज़ अर्जुन पंवार के साथ कथित तौर पर बहस के बाद मारपीट हुई. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है और रिपोर्ट तलब की गई है.

Advertisement
X
डॉक्टर पर मरीज से मारपीट का आरोप (Photo: Vikas Sharma/ITG)
डॉक्टर पर मरीज से मारपीट का आरोप (Photo: Vikas Sharma/ITG)

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक डॉक्टर ने पहले मरीज से बदतमीजी की और फिर बहस के बाद मारपीट कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के मुताबिक मरीज अर्जुन पंवार एंडोस्कोपी कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. प्रक्रिया से पहले उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई, जिसके बाद वे दूसरे वार्ड में जाकर एक बेड पर लेट गए. इसी दौरान कथित तौर पर डॉक्टर वहां पहुंचे और मरीज से दुर्व्यवहार किया. मरीज और डॉक्टर के बीच बहस बढ़ी और आरोप है कि इसके बाद डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी.

मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
अवैध संबंध पर पत्नी से की मारपीट, तो आधी रात घर पहुंचा प्रेमी, ले ली पति की जान
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया(Photo: Screengrab)
पंजाब: चुनावी जीत का जश्न बना खूनी संघर्ष, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, तीन घायल
Two groups clashed in the cinema hall of a famous mall in Noida
नोएडा मॉल के सिनेमा हॉल में मारपीट, चार युवकों ने दो लोगों को जमकर मारे थप्पड़, Video
Dispute broke out during movie at cinema hall in sector 135 noida
नोएडा के मॉल में फिल्म के दौरान मारपीट, सामने आया Video
Two groups clashed in the cinema hall of a famous mall in Noida
नोएडा मॉल के सिनेमा हॉल में मारपीट, चार युवकों ने दो लोगों को जमकर मारे थप्पड़, Video

घटना की जानकारी फैलते ही अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. मरीज के तीमारदार और अन्य लोग आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. मांग की जा रही है कि आरोपी डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए. तीमारदारों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी अस्पताल में सामने आ चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होती.

Advertisement

मारपीट का वीडियो वायरल 

मामले को लेकर मरीज के परिजनों ने पुलिस को भी शिकायत देने की तैयारी की है. वहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट तलब की है और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है. आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राहुल राव ने बताया कि इस मामले में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने कहा कि शाम पांच बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement