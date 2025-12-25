scorecardresearch
 
शिमला: मरीज से मारपीट मामले में डॉक्टर के सपोर्ट में मेडिकल स्टाफ, कल हड़ताल

शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया है. हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य भर में सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

आईजीएमसी शिमला मामले के बाद डॉक्टरों ने सामूहिक अवकाश का ऐलान किया (Photo: ITG)
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाल ही में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट की घटना ने हालात को और गंभीर बना दिया है. इस घटना के बाद हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है. 

एसोसिएशन ने साफ किया है कि इस दिन राज्य भर के सभी डॉक्टर काम पर नहीं आएंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना है.

हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने खुद को इस मामले में अडिग रखते हुए कहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर के निलंबन को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए. इसके अलावा, संगठन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है. डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोहराई न जा सके.

डॉक्टरों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे 27 दिसंबर से और गंभीर कदम उठाएंगे. इस स्थिति में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अस्पताल की अन्य सभी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. इस बात पर डॉक्टरों में व्यापक सहमति भी बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट, Video Viral

इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रशासन से अपेक्षा कर रहा है कि वह इस मुद्दे को नज़रअंदाज न करे और डॉक्टरों की सुरक्षा तथा घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे. फिलहाल सभी की निगाहें आगामी प्रशासनिक फैसलों पर टिकी हैं, जिससे स्थिति सामान्य हो सके.

