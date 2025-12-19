हरियाणा: रोहतक के रिटोली में शराब ठेके पर 35-40 राउंड चली गोलियां, गैंगवार में एक की मौत

हरियाणा के रोहतक जिले के गांव रिटोली में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक शराब कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई. शराब के ठेके पर शराब उतरवाने के दौरान फॉर्च्यूनर कार में सवार पांच-छह बदमाश पहुंचे और अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. बताया जा रहा है कि करीब 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरा इलाका दहल उठा. मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और आसपास के लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.

फायरिंग की इस घटना में गांव सूडाना निवासी संदीप ढाका को गोलियां लगीं. उसे गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पुरानी रंजिश और गैंगवार की आशंका

सूत्रों के मुताबिक, यह फायरिंग गैंगवार का नतीजा हो सकती है. गांव रिटोली में सन्नी रिटोलिया और हिमांशु भाऊ रिटोलिया गैंग के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है. बताया गया है कि सन्नी रिटोलिया गांव में शराब का ठेका चलाता है और बदमाश उसी को निशाना बनाने आए थे. जैसे ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, सामने से सन्नी रिटोलिया और उसके साथियों ने भी जवाबी फायरिंग की.

दोनों पक्षों के बीच करीब 40 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई है. इस दौरान सन्नी रिटोलिया के साथी दीपक को दो गोलियां लगीं, जबकि हिमांशु भाऊ गैंग के तीन गुर्गे गोली लगने से घायल हो गए.

एक की मौत, कई घायल, पुलिस जांच में जुटी

फायरिंग की इस घटना में हिमांशु भाऊ गैंग के एक गुर्गे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य को गंभीर हालत में झज्जर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. फायरिंग में इस्तेमाल हथियारों और शामिल बदमाशों की पहचान की जा रही है. गैंगवार के एंगल से भी पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

