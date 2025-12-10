रोहतक पुलिस की बड़ी सफलता... कुख्यात अपराधी मोहित एनकाउंटर में घायल, हथियार बरामद

रोहतक पुलिस ने राज्य में सक्रिय अपराधी गिरोहों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनीपत जिले के कथूरा गांव के रहने वाले जयभगवान के बेटे और कुख्यात बदमाश मोहित को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया. मोहित इस समय शीतल नगर, रोहतक में रह रहा था और कुख्यात गैंगस्टर दीपक नांदल का सक्रिय साथी माना जाता है.

दीपक नांदल फिलहाल विदेश से अपना गैंग चला रहा है. मोहित वही आरोपी है जिसने 29 अक्टूबर 2025 को करनाल के अल्फा सिटी में एक ऑफिस पर साथियों के साथ करीब 50 राउंड फायरिंग की थी. उस वारदात के बाद से ही वह फरार था.

मुठभेड़ कैसे हुई?

दरअसल, पुलिस को इनपुट मिला था कि मोहित रोहतक में किसी बड़ी फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. वह सोनीपत जिले के एक सरपंच की हत्या की योजना भी बना रहा था. बुधवार शाम करीब 7:45 बजे थाना आईएमटी क्षेत्र में पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की. जैसे ही पुलिस ने नजदीक जाकर कार्रवाई की, मोहित ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की. इस दौरान मोहित को एक गोली लगी और वह घायल हो गया. पुलिस ने तुरंत उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया. मौके से एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, दो खाली खोल और एक बाइक बरामद हुई.

लंबी आपराधिक हिस्ट्री

मोहित पर कई जिलों में गंभीर केस दर्ज हैं, जिनमें लूट, अपहरण, हत्या का प्रयास और अवैध हथियारों की तस्करी शामिल है. वह पहले भी एक अपहरण मामले में सात साल की सजा काट चुका है. पुलिस के लिए वह लंबे समय से सबसे वांछित अपराधियों में से एक था.

पुलिस का सख्त संदेश

हरियाणा पुलिस ने साफ कहा है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. राज्य में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस का कहना है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

