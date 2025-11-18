scorecardresearch
 

VIDEO: दूल्हे के चाचा को महिला डांसर ने पीटा, गलत तरीके से छूने पर जड़ा थप्पड़... बवाल

नूंह में दूल्हे के चाचा की हरकत से बवाल मच गया. बताया जाता है कि डांस कर रही डांसर को दूल्हे के चाचा ने गलत तरीके से छू लिया. जिसके बाद डांसर ने थप्पड़ जड़ दिया.

नूंह में महिला डांसरों के डांस के दौरान बवाल. (Photo: Screengrab)
हरियाणा के नूंह जिले के तावडू खंड के गांव पचगांव में एक स्टेज प्रोग्राम में दो महिला डांसरों को उस वक्त अपनी जान बचाना भारी पड़ गया, जब स्टेज पर दर्जनों लोगों ने चढ़कर डांसरों के साथ मारपीट की. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा. विवाद महिला डांसर को छूने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने को लेकर हुआ. अपने आप को भीड़ से घिरा देख महिला डांसरों ने स्टेज से भागकर जान बचाई. हालांकि इस मारपीट के दौरान एक महिला डांसर को कुछ चोट भी आई है. 

रात के समय चल रहा था रंगारंग कार्यक्रम

जानकारी के मुताबिक गांव पचगांव में एजाज पुत्र लल्लू ने अपनी शादी से एक दिन पहले गांव में मनोरंजन के लिए तीन मेवाती डांसरों को बुलाया था. रविवार की रात गांव में मेवाती गाने पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था. डांसर पायल चौधरी स्टेज पर डांस कर रही थी. इसी दौरान एजाज का चाचा डांसर के पास आया और अश्लील हरकतें करने लगा. इस पर डांसर नाराज हो गई और स्टेज पर दूल्हे के चाचा को थप्पड़ मार दिया. जब यह घटना हुई तो स्टेज पर दो डांसर नाच रही थीं.

यह भी पढ़ें: 'चट से गोली मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा', कानपुर में BJP नेता ने डांसरों पर लुटाए नोट, मना करने वाले पर तानी पिस्टल

महिला डांसर और दूल्हे के चाचा में हुई मारपीट

सैकड़ों लोगों के सामने हुई इस घटना के बाद दूल्हे के चाचा ने तुरंत पायल चौधरी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. जिस पर महिला डांसर ने भी थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद वहां मौजूद दर्जनों लोगों ने डांसर को स्टेज पर घेर लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे. 

मारपीट के दौरान कार्यक्रम में डांसरों के साथ आए लोगों उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन उनके साथ भी गांव के लोगों ने जमकर मारपीट की. जिसके बाद मुश्किल से तीनों डांसरों ने भाग कर अपनी जान बचाई. इस पूरी वारदात का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. अब यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मेवात में लगातार बढ़ रहा चलन

मेवात में शादी समारोह में लोगों द्वारा मेवाती डांसरों को बुलाकर कार्यक्रम कराए जाते हैं. इन कार्यक्रम में महिला डांसर मेवाती अश्लील गानों पर डांस करती हैं. हालांकि क्षेत्र के समाजसेवियों द्वारा कई बार ऐसे कार्यक्रमों का विरोध भी किया जाता रहा है, लेकिन मेवात में लगातार ऐसी डांसरों की संख्या बढ़ रही है. नाच-गानों में यह झगड़ा पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी कई बार महिलाओं से मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं.

(इनपुट- संजय राघव)

