'चट से गोली मार दूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा', कानपुर में BJP नेता ने डांसरों पर लुटाए नोट, मना करने वाले पर तानी पिस्टल

UP News: कानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के एक नेता की दबंगई का मामला सामने आया है. यहां चल रही रामलीला के दौरान डांसरों पर रुपये लुटाने और विरोध करने पर पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने आरोपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरी घटना का 52 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.



सचेंडी थाना इलाके का यह मामला है. यहां भौंती गांव में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था. इसमें बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े अमितेश शुक्ला कार्यक्रम में पहुंचे थे. आरोप है कि मंचन के दौरान अमितेश शुक्ला ने कलाकारों और नृत्य कर रही डांसर पर सरेआम रुपये लुटाना शुरू कर दिया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

जब रामलीला कमेटी के सदस्यों और आयोजकों ने अमितेश शुक्ला के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो वह आगबबूला हो गया. बात बढ़ने पर नेता ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और कमेटी के एक सदस्य के पेट पर अड़ा दी.

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी युवक को धमका रहा है और चिल्ला रहा है, "चट से गोली मारूंगा, कोई बचा नहीं पाएगा." देखें Video:-

इस घटना से रामलीला देखने आए लोगों में अफरातफरी और भय का माहौल बन गया था.

वायरल वीडियो के बाद आरोपी गिरफ्तार

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया. पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया. एडीसीपी कपिल देव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था.

पुलिस ने दबिश देकर आरोपी अमितेश शुक्ला को पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. अमितेश शुक्ला की भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी के साथ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

