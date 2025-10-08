गुरुग्राम में करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम... होने लगा भारी विरोध, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग

गुरुग्राम के सेक्टर 12 की मार्केट में वर्षों से अतिक्रमण है. यहां से झुग्गी वासियों को हटाने के लिए आज जिला प्रशासन की टीम जब पहुंची तो भारी विरोध हो गया. इलाके में सुबह भारी दल बल के साथ नोडल अधिकारी आरएस भाठ पहुंचे थे. झुग्गी वासियों को समझाने का प्रयास किया कि उन्हें इस जमीन को खाली करना होगा.

झुग्गीवासी प्रशासन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे. अधिकारियों ने कई बार अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अधिकांश कब्जाधारी लोग जगह से हटने को तैयार नहीं हुए. इसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

प्रशासन ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बातचीत विफल हुई, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इस कार्रवाई के दौरान झुग्गी वासियों और प्रशासन के बीच संघर्ष हो गया. इलाके में तनाव का माहौल देखा गया.

सेक्टर 12 की मार्केट HSVP की करोड़ों की जमीन पर है. सालों से कुछ झुग्गीवासियों ने यहां अतिक्रमण कर रखा था. प्रशासन लगातार चेतावनी जारी कर रहा था कि अगर लोग अपनी झुग्गियों को नहीं हटाएंगे, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोग और व्यापारियों ने भी प्रशासन से कहा कि अतिक्रमण के कारण मार्केट का वातावरण प्रभावित हो रहा है और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होनी चाहिए. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी को अनुचित तरीके से नुकसान नहीं होगा, लेकिन कानून के अनुसार कार्रवाई होगी. अधिकारी आरएस भाठ ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. टीम अतिक्रमण हटाने के काम को पूरा करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें.

