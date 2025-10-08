scorecardresearch
 

Feedback

गुरुग्राम में करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम... होने लगा भारी विरोध, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग

गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम जब पहुंची तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा. नोडल अधिकारी भारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कब्जाधारी सुनने को तैयार नहीं थे. स्थिति तनावपूर्ण बनते ही पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई करोड़ों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की है.

Advertisement
X

गुरुग्राम के सेक्टर 12 की मार्केट में वर्षों से अतिक्रमण है. यहां से झुग्गी वासियों को हटाने के लिए आज जिला प्रशासन की टीम जब पहुंची तो भारी विरोध हो गया. इलाके में सुबह भारी दल बल के साथ नोडल अधिकारी आरएस भाठ पहुंचे थे. झुग्गी वासियों को समझाने का प्रयास किया कि उन्हें इस जमीन को खाली करना होगा.

झुग्गीवासी प्रशासन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे. अधिकारियों ने कई बार अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अधिकांश कब्जाधारी लोग जगह से हटने को तैयार नहीं हुए. इसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

प्रशासन ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बातचीत विफल हुई, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. इस कार्रवाई के दौरान झुग्गी वासियों और प्रशासन के बीच संघर्ष हो गया. इलाके में तनाव का माहौल देखा गया.

सम्बंधित ख़बरें

Mosque built on government land, committee demolished it with a bulldozer.
संभल में लोगों ने मस्जिद पर क्यों खुद चलाया बुलडोजर? जानें पूरा मामला 
Bulldozer action continues in Bareilly, politics heats up.
बरेली बवाल के बाद मौलाना के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन, शहर में घुसने से रोके गए सपा नेता 
Bulldozer Action: Rule of Law or Climate of Fear?
बुलडोजर एक्शन पर महाबहस, कानून का राज या भय का माहौल? 
In Ajmer, a bulldozer operated against encroachments, demolishing over 200 shops.
अजमेर में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 200 से ज़्यादा दुकानें ध्वस्त 
तारागढ़ में तैनात पुलिसबल.
राजस्थान: अजमेर में 250 दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात 

यह भी पढ़ें: मेरठ में बुलडोजर एक्शन: जहां मछली के चक्कर में भिड़े थे हिंदू-मुसलमान, वहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई

सेक्टर 12 की मार्केट HSVP की करोड़ों की जमीन पर है. सालों से कुछ झुग्गीवासियों ने यहां अतिक्रमण कर रखा था. प्रशासन लगातार चेतावनी जारी कर रहा था कि अगर लोग अपनी झुग्गियों को नहीं हटाएंगे, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

Advertisement

स्थानीय लोग और व्यापारियों ने भी प्रशासन से कहा कि अतिक्रमण के कारण मार्केट का वातावरण प्रभावित हो रहा है और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होनी चाहिए. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी को अनुचित तरीके से नुकसान नहीं होगा, लेकिन कानून के अनुसार कार्रवाई होगी. अधिकारी आरएस भाठ ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. टीम अतिक्रमण हटाने के काम को पूरा करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement