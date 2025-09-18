scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में बुलडोजर एक्शन: जहां मछली के चक्कर में भिड़े थे हिंदू-मुसलमान, वहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई

मेरठ के सलावा में मछली पकड़ने को लेकर ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस हरकत में आई है. अधिकारियों ने मामले में शामिल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उसी इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है. पूरी कार्रवाई सरधना थाना क्षेत्र में हुई.

Advertisement
X
मेरठ में बुलडोजर एक्शन (Photo- ITG)
मेरठ में बुलडोजर एक्शन (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दो समुदायों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है. इस संघर्ष के बाद, अधिकारियों ने मामले में शामिल आठ आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है. वहीं, आज अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चला गया है. यह कार्रवाई सरधना थाना क्षेत्र के सलावा इलाके में हुई, जहां बीते दिनों ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के बीच मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ था. 

क्या था मामला?

आपको बता दें कि यह विवाद मंगलवार देर रात सलावा गांव में ठाकुर और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच हुआ था. तालाब में मछली पकड़ने से रोकने पर ठाकुर युवकों की मुस्लिम समुदाय के युवकों से कहासुनी हो गई थी, जो देखते-देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान जमकर पथराव हुआ और लाठी-डंडे चले. इस बवाल में आधा दर्जन लोग घायल हुए थे. 

सम्बंधित ख़बरें

मेरठ में जगद्गुरु रामभद्राचार्य की कथा पर विवाद 
मेरठ मामले से जोड़कर वायरल हुआ हरियाणा का वीडियो
फैक्ट चेक: मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड के बाद एक और पति का वीभत्स कत्ल? जानिये इस चौंकाने वाले वीडियो की असलियत 
पति-पत्नी में हाई वोल्टेज ड्रामा. (Photo: Screengrab)
शादी के 3 महीने और पुलिस-कचहरी ... हाई वोल्टेज ड्रामे की कहानी 
Jagadguru Swami Rambhadracharya (File Photo)
मेरठ: रामभद्राचार्य की कथा के आयोजकों पर ₹42 लाख बकाया का आरोप  
communal clash
मेरठ में मछली के चक्कर में भिड़े हिंदू - मुसलमान, खूब चले लाठी डंडे और पत्थर 

हालात कंट्रोल करने के लिए चार थानों की पुलिस के साथ एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंची थीं. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इसके बाद पुलिस ने दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार किया था. गांव में तनावपूर्ण हालात हैं. 

बुलडोजर की कार्रवाई

इस खूनी संघर्ष के बाद पुलिस ने अब सख्त कार्रवाई की है. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने इलाके के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है. पुलिस-प्रशासन के मुताबिक, आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी. 

Advertisement

प्रशासन का कहना है कि ये सभी निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से किए गए थे. इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह के विरोध या तनाव को रोका जा सके. 

ऐसे हुआ था बवाल

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10 बजे, गांव में एक डेरी पर बैठे कपिल और कुछ अन्य युवकों का आरिफ और उसके भाई से विवाद हो गया. यह बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई. मारपीट के बाद आरिफ और उसका भाई अपने घर में घुस गए. जब दूसरे पक्ष ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो घर के अंदर से पथराव शुरू हो गया. इसके बाद दोनों ही पक्ष आमने-सामने आ गए और काफी देर तक पथराव चलता रहा. इस घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई. पुलिस के अनुसार, इस हिंसक झड़प में 5-6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

पुलिस का बयान 

मामले में मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि सरधना थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे की पिटाई कर दी. इस घटना में कुछ लोग घायल हुए, जिनकी हालत सामान्य है. उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा कर दोनों पक्षों से बात भी की. एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement