scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surajkund Mela 2026: शॉपिंग लवर्स के लिए जन्नत है सूरजकुंड मेला, घर ले आएं ये चीजें, देख जल जाएंगे पड़ोसी!

सूरजकुंड मेला 2026 हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का अनोखा खजाना है. अगर आप अपने घर को एक रॉयल और एथनिक लुक देना चाहते हैं, तो इस मेले से हैंडलूम साड़ियों, टेराकोटा शोपीस और पारंपरिक पेंटिंग्स जैसे खास सामान जरूर लाएं. ये चीजें न केवल आपके घर को महकाएंगी, बल्कि आपकी चॉइस की तारीफ भी कराएंगी.

Advertisement
X
सूरजकुंड मेले 15 फरवरी तक लगेगा. (PHOTO:ITG)
सूरजकुंड मेले 15 फरवरी तक लगेगा. (PHOTO:ITG)

Surajkund Mela 2026: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड में हर साल फरवरी के पहले दो हफ्तों में खूबसूरत मेला लगता है, जिसकी धूम दूर-दूर रहती है. दो हफ्ते तक लगने वाले इस सूरजकुंड मेले में देशभर से लोग घूमने आते हैं, करीबन दस लाख से ज्यादा विजिटर यहां पहुंचते हैं, सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर घूमने आते हैं. इस मेले की खासियत यह है कि यहां पर लोकगीत से लेकर ढोल बगैरा सब देखने को मिलते हैं, इसके अलावा पर्यटको को यहां मिलने वाली पारंपरिक कलाओं की झलक अपनी तरफ आकर्षित करती है. 

कब तक रहेगा सूरजकुंड मेला 

31 जनवरी से सूरजकुंड मेले का आयोजन हो चुका है, जो 15 फरवरी तक रहने वाला है, इस मेले में आपको हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीजें भारी संख्या में मिलने वाली हैं, ऐसा कला जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी. 13 साल बाद सूरजकुंड मेला एक बार फिर इंटरनेशनल फॉर्म में वापस लौटा है, इस बार 50 से अधिक देशों के शिल्पकारों और आर्टिस्ट ने इसमें हिस्सा लिया है. 

पार्टनर कंट्री बना मिस्र

सूरजकुंड मेले में इस साल मिस्र को इस बार पार्टनर कंट्री बनाया गया है, जिससे अफ्रीकी और मध्य-पूर्वी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. यह मेला वीकेंड पर घूमने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, जहां अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ जा सकते हैं. अगर आप भी इस मेले में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो चलिए इस आर्टिकल के जरिए आपको बता देते हैं कि वहां जाकर आप कौन-कौन-सी चीजें अपने घर के लिए खरीद कर ला सकते हैं. सूरजकुंड मेले को इसकी वैरायटी और स्केल ही खास बनाता है इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेले का दर्जा भी देता है.

सम्बंधित ख़बरें

Noida Contaminated Water Issue
6 करोड़ का फ्लैट, कीड़े वाला पानी... नोएडा की पॉश सोसाइटी का बुरा हाल
flower face mask
Rose Day पर गुलाब जैसा गुलाबी निखार, चेहरे पर लगाए घरेलू मास्क
happy rose day
Happy Rose Day नहीं इस साल रोमांटिक शायरी से करें पार्टनर को विश
dangers of drying wet clothes in room
क्या आप भी बेडरूम में सुखाते हैं गीले कपड़े? साइलेंट किलर बन सकती है ये आदत
Puffer Jacket tips
टांगकर या मोड़कर: अलमारी में Puffer Jacket कैसे रखें?
Advertisement

सूरजकुंड मेले से जरूर खरीदें ये 5 चीजें

एथनिक कुशन कवर्स और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी

सूरजकुंड मेले असली हाथ से बुने कपड़े मिलते हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं. कॉटन, सिल्क और ऊन की साड़ियां और शॉल रोज पहनने से लेकर खास मौकों तक के लिए मिलती हैं.

साड़ी और शॉल के अलावा कुशन कवर, स्टोल, दुपट्टे और कपड़ों पर की गई सुंदर कढ़ाई यहां की खास पहचान है. आप चाहे तो किसी को गिफ्ट देने के लिए भी यहां से यह सब सामान खरीद सकते हैं.

ट्राइबल और देसी ज्वेलरी

चांदी, पीतल, मोती और पत्थरों से बनी बड़ी-बड़ी नेकलेस और झुमकों की यहां पर भरमार देखने को मिलती है. ये ज्वेलरी दिखने में अलग और बहुत स्टाइलिश होती है, इसलिए अगर आप सूरजकुंड मेले में जाने वाले हैं तो वहां से यह खरीदना बिल्कुल न भूलें. 

मधुबनी और पट्टाचित्र पेंटिंग्स 

घरों में सजाने के लिए लोग अक्सर पेंटिंग्स खरीदते हैं और आप भी इस मेले में मिलने वाली गांव की जीवन, भगवानों की कहानियां और पारंपरिक पेंटिंग्स खरीद कर अपने घर का हर कोना सजा सकते हैं. इसके अलावा ये गिफ्ट करने के लिए भी बढ़िया होती हैं.

लकड़ी से बने हैंडीक्राफ्ट

इस मेले में आपका ध्यान लड़की से बनी खूबसूरत चीजें भी अपनी तरफ खींचने वाली हैं. यहां पर आपको लकड़ी की नक्काशी वाली मूर्तियां, ट्रे, डिब्बे और सजावट की चीजें मिलेंगी, जिन्हें आप खरीद सकते हैं. अगर आपका नया घर है तो आपके लिए यह जगह बेस्ट होने वाली है, जहां से आप अपने ड्रीम होम को सजाने के लिए कई सामान खरीद पाएंगे.

Advertisement

सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी दुनिया भर में मशहूर है, मेले से आप छोटे स्टूल, लकड़ी के वॉल क्लॉक्स या सुंदर 'पार्टीशन स्क्रीन' ला सकते हैं जो आपके फर्नीचर गेम को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे

टेराकोटा और सिरेमिक आर्ट

लड़की के अलावा आपको सूरजकुंड मेले में मिट्टी से बनी चीजें भी मिलने वाली हैं, जैसे दीये, गमले, मूर्तियां और बर्तन. ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं, आजकल तो लोग घरों में भी मिट्टी के बर्तनों में खाना बना रहे हैं और वीडियो बनाकर काफी व्यूज भी हासिल कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement