फरीदाबाद में 10 बकरियों की मौत, गड्ढे का पानी पीते ही एक-एक कर सब गिर गईं

फरीदाबाद के सेक्टर-59 इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल का जहरीला पानी पीने से 10 बकरियों की मौत हो गई. पीडित का आरोप है कि कंपनी से निकलने वाले केमिकल के पानी को पीने के बाद उनकी मौत हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बल्लभगढ़ की बापू कालोनी के रहने वाले अनवर (60) ने बताया कि वह बकरियां पालकर अपना गुजारा करता है. उसके पास 13 बकरे और बकरियां हैं. वह रोजाना सेक्टर 59 इलाके में उसको चारा खिलाने के लिए लेकर जाता है. मंगलवार को वह सभी को लेकर सुबह साढ़े 10 बजे घर से निकला था.
पानी पीते ही मरने लगी बकरियां
पशु मालिक ने आरोप लगाया है कि सेक्टर 59 में एक कंपनी के सामने पानी भरा हुआ था. जैसे ही बकरे -बकरियों ने उस पानी को पिया, वैसे ही कुछ कदम पर चलते ही एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगी. कुछ ही देर में 10 बकरे -बकरियों की मौत हो गई. इनमें 5 बकरी और 5 बकरे शामिल हैं.
उसने आरोप लगाया है कि कंपनी के अंदर लोहे को चमकाने का काम किया जाता है. जिसके लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है. इसकी केमिकल का पानी कंपनी के बाहर छोड़ा हुआ था. जिसको पीने से उसके पशुधन की मौत हुई है. उसका कहना है कि मारे गए पशुधन की कीमत करीब 1 लाख 25 हजार है. जब उसने कंपनी के कर्मचारियों से बात करनी चाही तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी.
सेक्टर 59 थाना इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है. जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.