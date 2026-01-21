scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा: चरते समय भेड़ों ने पी लिया फैक्ट्री से निकला जहरीला पानी, 25 की मौत... 50 की हालत गंभीर

ग्रेटर नोएडा में भेड़ों ने चराई के दौरान एक फैक्ट्री से निकला जहरीला पानी पी लिया. जिससे 25 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कई की हालत गंभीर बनी हुई है. जिनका इलाज चल रहा है.

जहरीला पानी पीने से मृत भेड़. (Photo: Arun Tyagi/ITG)
ग्रेटर नोएडा में मोहम्मदपुर गुर्जर गांव के पास स्थित एक फैक्ट्री से निकले दूषित पानी को पीने से सोमवार को करीब 25 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 50 से अधिक भेड़ों की हालत गंभीर बनी हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने पशु चिकित्सक से अन्य हालत खराब हुई भेड़ों का इलाज कराया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

चराई के दौरान भेड़ों ने पी लिया था जहरीला पानी 

जानकारी के अनुसार राजस्थान निवासी बाला सिंह अपने परिवार के साथ भेड़ पालन का कार्य करते हैं. सोमवार दोपहर बाद वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव के नजदीक पहुंचे थे. इसी दौरान पास में स्थित एक फैक्ट्री के बाहर जहरीला पानी एकत्रित था. चराई के दौरान भेड़ों ने उस पानी को पी लिया. कुछ ही देर में भेड़ों की हालत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते 25 से अधिक भेड़ों की मौत हो गई. वहीं अन्य भेड़ें तड़पने लगी. 

यह भी पढ़ें: Bihar: तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से चरवाहे और उसकी 50 भेड़ों की मौत, खून से सन गया रेलवे ट्रैक

जिनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सकों को बुलाकर शेष भेड़ों का इलाज शुरू कराया. पशु चिकित्सकों की टीम गंभीर रूप से बीमार भेड़ों का उपचार कर रही है. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और फैक्ट्री से निकलने वाले पानी की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित बाला सिंह ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाला पानी अत्यधिक जहरीला था. जिसकी वजह से उनकी भेड़ों की जान गई है. उन्होंने प्रशासन से दोषी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. बताया जाता है कि फैक्ट्री में कार के कुछ उपकरणों की धुलाई केमिकल से होती थी.

दनकौर प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

