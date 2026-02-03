Taskaree: बैंकॉक से आई महिला के पास मिला 948 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, चॉकलेट में रखा था छुपाकर

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आई एक महिला यात्री के पास से 948 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है. यह कार्रवाई एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर की.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार 2 फरवरी 2026 को Vietjet Air की फ्लाइट नंबर VZ-570 से बैंकॉक से अहमदाबाद पहुंची एक महिला यात्री को रोका गया. एयरपोर्ट पर शक के आधार पर महिला के सामान की गहन जांच की गई. जांच के दौरान उसके ट्रैवल बैग के अंदर रखे गए खाने और चॉकलेट के 9 पैकेटों में हरे रंग का चॉकलेट में छिपाकर रखा गया था.

खुफिया सूचना के आधार पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की कार्रवाई



कस्टम्स अधिकारियों ने बरामद पदार्थ की प्राथमिक जांच की, जिसमें वह गांजा पाया गया. सभी 9 पैकेटों से कुल 948 ग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद किया गया. इसके बाद कस्टम्स विभाग ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत गांजे को जब्त कर लिया.

स्करी नेटवर्क की जांच में जुटा कस्टम्स विभाग

कस्टम्स अधिकारियों ने महिला यात्री को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में एक गिरफ्तारी की गई है. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि गांजा कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है. कस्टम्स विभाग के अनुसार इस मामले में आगे की जांच जारी है. एयरपोर्ट पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार निगरानी और जांच की जा रही है.



---- समाप्त ----