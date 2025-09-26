scorecardresearch
 

सूरत: 10 दिन में दो बार नाबालिग को 2.50 लाख रुपये में बेचा, लड़की को दिया जाता था नशीला पदार्थ, महिला समेत तीन अरेस्ट

सूरत के लिंबायत इलाके में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को नशीला देकर 10 दिन में दो बार बेचकर जबरन शादी करवा दी गई. दो बार शादी के बदले आरोपियों ने 2.50 लाख रुपये वसूले. लिंबायत पुलिस ने पड़ोसी पति-पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, फरजाना नामक महिला और महाराष्ट्र के एक युवक की तलाश जारी है.

नाबालिग लड़की को जबरन बेचने वाले तीन आरोपी अरेस्ट (Photo: Sanjay Singh J Rathod/ITG)
सूरत के लिंबायत इलाके में मानव तस्करी और जबरन शादी का गंभीर मामला सामने आया है. एक गरीब मजदूर परिवार की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर 10 दिन के अंदर दो अलग-अलग युवकों के साथ जबरन शादी करवा दी. आरोप है कि बदमाशों ने दो बार शादी के लिए कुल 2.50 लाख रुपये उधार लिए थे. 

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के पड़ोसी महिला नूरी वसीम शेख, उनके पति वसीम और फरजाना नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के माता-पिता को कैटरिंग के काम के लिए सूरत के लसकाना इलाके में ले जाकर धोखा दिया गया था. पीड़िता को नशे में रखने के लिए रोजाना कोरेक्स सिरप दिया जाता था.

15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बेचा

शोएब नाम के व्यक्ति के साथ पहला जबरन निकाह कराया गया, इसके लिए 50 हजार रुपये लिए गए. 10 दिन बाद नाबालिक को महाराष्ट्र के सोलापुर ले जाकर वहां एक युवक से हिंदू रीति-रिवाज से शादी कराई गई, जिसमें दो लाख रुपये वसूले. दोनों बार नाबालिक के साथ बलात्कार किया गया.

पुलिस ने एक महिला समेत तीन को गिरफ्तार किया

पीड़िता ने नशे की हालत में अपना बयान अपनी मां तक पहुंचाया. इसके बाद उसकी मां ने लिंबायत थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है. अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फरजाना और महाराष्ट्र के रहने वाले युवक की तलाश जारी है. सूरत पुलिस का कहना है कि वे अब इस गिरोह के अन्य अपराधों की जांच भी कर रहे हैं.
 

