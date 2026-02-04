scorecardresearch
 
शेरनियों ने शावकों को सिखाई पेड़ से पंजे तेज करने की अनोखी कला, वीडियो वायरल

सासन गिर जंगल से दो बेहद दुर्लभ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें एक शेर का शावक बड़ी सहजता से पेड़ पर चढ़ता दिख रहा है. यह दृश्य इतना अनोखा था कि पास खड़ी शेरनियां भी घबराई नजर आईं. विशेषज्ञों के अनुसार शावक को खतरे से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है.

पेड़ पर चढ़ते दिखे शेर के शावक (Photo: Screengrab)
सासन गिर जंगल से दो ऐसे बेहद दुर्लभ और रोमांचक वीडियो सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो ने वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को हैरान कर दिया है. पहले वीडियो में एक शेर का शावक बड़ी सहजता से पेड़ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है. यह दृश्य इतना अनोखा था कि पास खड़ी दोनों शेरनियां भी घबराई हुई दिखाई दीं. ऐसा लग रहा था कि शावक पेड़ पर चढ़ तो गया है लेकिन अब उतर नहीं रहा और ऊपर बैठकर मजे ले रहा है.

दूसरे वीडियो में भी शेर का शावक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता दिख रहा है. अब जब उसे यह कला आ गई तो वह खुश नजर आ रहा है. आमतौर पर शेर या उनके बच्चे पेड़ पर चढ़ते नहीं देखे जाते, इसलिए यह घटना बेहद दुर्लभ मानी जा रही है. जानकारी के अनुसार, यह दोनों वीडियो सासन गिर के सिंह दर्शन क्षेत्र के एक रूट पर एक पर्यटक के मोबाइल कैमरे में कैद हुए हैं. अब ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

शावक बड़ी सहजता से पेड़ पर चढ़ता दिखा

वन विशेषज्ञों और वन अधिकारियों का कहना है कि शेर अक्सर अपने पंजों को तेज करने के लिए पेड़ के तने का उपयोग करते हैं. शावक का इस तरह ऊपर तक चढ़ना स्वाभाविक है. जब माता शिकार करने जाती है, तब खतरे के समय शावकों को अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

वीडियो में साफ दिख रहा है कि शेरनी शावकों को अपने पंजों और नख के जरिए पेड़ पर चढ़ना सिखा रही है. सासन गिर से सामने आए यह दृश्य न सिर्फ मनोरंजक हैं, बल्कि गिर के वन्यजीवन की खूबसूरती को भी दर्शाते हैं. पर्यटकों को ऐसे नजारे देखकर रोमांच हुआ क्योंकि शेर के शावकों को इस तरह पेड़ पर चढ़ते शायद ही किसी ने देखा होगा.
 

