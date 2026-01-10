scorecardresearch
 
सोमनाथ मंदिर में पूजा, राजकोट में ट्रेड शो और अहमदाबाद में जर्मन चांसलर से मुलाकात… PM मोदी के गुजरात दौरे का पूरा प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. वे सोमनाथ, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे.

PM मोदी गुजरात दौरे पर सोमनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा-अर्चना करेंगे. (File Photo)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक तीन दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे सोमनाथ, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. दौरे में जहां एक ओर सोमनाथ मंदिर में पूजा और धार्मिक आयोजनों में भागीदारी होगी, वहीं दूसरी ओर वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन, अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भी शामिल है.

प्रधानमंत्री 10 जनवरी की शाम को सोमनाथ पहुंचेंगे. शाम को वे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इसके बाद रात करीब 8 बजे प्रधानमंत्री ओंकार मंत्र जाप में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर परिसर में आयोजित ड्रोन शो भी देखेंगे.

11 जनवरी को प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:45 बजे शौर्य यात्रा में शामिल होंगे. यह यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है. इसके बाद सुबह करीब 10:15 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे.

सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजकोट रवाना होंगे.

दोपहर करीब 1:30 बजे प्रधानमंत्री सम्मेलन में व्यापार शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे.

वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 11 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है. यह सम्मेलन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के 12 जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. सम्मेलन का उद्देश्य पश्चिमी गुजरात में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देना है.

इस सम्मेलन के प्रमुख क्षेत्र सिरेमिक, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, मत्स्यपालन, पेट्रोकेमिकल्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्ट-अप, एमएसएमई, पर्यटन और संस्कृति होंगे. जापान, दक्षिण कोरिया, रवांडा और यूक्रेन इस सम्मेलन के भागीदार देश होंगे.

राजकोट से प्रधानमंत्री अहमदाबाद जाएंगे. शाम करीब 5:15 बजे प्रधानमंत्री महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के सेक्टर 10A से महात्मा मंदिर तक के शेष हिस्से का उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ 12 और 13 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. यह जर्मन चांसलर मर्ज़ की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी.

12 जनवरी को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ से मुलाकात करेंगे. सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे. इसके बाद सुबह करीब 10 बजे दोनों नेता साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे.

इसके बाद सुबह 11:15 बजे से गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी. इन बैठकों में भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी. हाल ही में इस साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं.

द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने पर फोकस रहेगा. इसके साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास तथा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी.

