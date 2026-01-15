मकर संक्रांति पर सूरत में पतंग की डोर से बचने के लिए ऑटो फ्लाईओवर से नीचे गिरा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

गुजरात के सूरत शहर में मकर संक्रांति के पर्व पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. पतंग उड़ाने के उत्सव के बीच पतंग की डोर एक पूरे परिवार के लिए मौत की वजह बन गई. जिलानी फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक सवार पति, पत्नी और उनकी दस वर्षीय बेटी हादसे का शिकार हो गए. इस दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई.

यह हादसा 14 जनवरी 2026 की शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच हुआ. सूरत के वेड रोड और अडाजण को जोड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर, जिसे जिलानी ब्रिज भी कहा जाता है, पर रेहान रहीम शेख अपनी पत्नी रेहाना और बेटी आयशा के साथ बाइक से गुजर रहे थे. इसी दौरान अचानक पतंग की डोर बाइक सवार के सामने आ गई.

मकर संक्रांति पर सूरत में दिल दहला देने वाला हादसा

डोर से बचने के लिए रेहान ने एक हाथ से उसे हटाने की कोशिश की. इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक समेत तीनों लोग करीब 70 फीट नीचे सड़क पर जा गिरे. नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा पर वे गिरे, जिससे ऑटो भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

हादसे में 35 वर्षीय रेहान रहीम शेख और उनकी दस साल की बेटी आयशा की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल पत्नी रेहाना को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी भी जान चली गई. रेहान मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और वर्तमान में सूरत के सैयदपुरा इलाके में रहते थे. वे पेशे से ज्वेलरी बनाने का काम करते थे और अपने परिवार के एकमात्र सहारा थे.

पतंग की डोर से बचने की कोशिश बनी जानलेवा

इस दर्दनाक हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि किस तरह पतंग की डोर से बचने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई.

घटना के प्रत्यक्षदर्शी ऑटो चालक इकबाल भाई ने बताया कि वह शाम करीब 5:15 बजे चाय पीकर अपने रिक्शा में बैठे ही थे, तभी ऊपर से एक महिला, एक बच्ची और एक पुरुष उनके रिक्शा पर आ गिरे. रिक्शा पूरी तरह पिचक गया और उन्हें भी मामूली चोट आई। बाद में पता चला कि महिला की हालत गंभीर थी और पिता-पुत्री की मौत हो चुकी थी.



सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ हादसे का भयावह मंजर

मृतक के भाई शेख फरहान ने बताया कि पतंग की डोर हटाने के दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ा और पूरा परिवार ब्रिज से नीचे गिर गया. एक साथ पूरे परिवार के खत्म हो जाने से इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

