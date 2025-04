गुजरात में अवैध प्रवासियों पर बड़ा एक्शन, अहमदाबाद और सूरत में पकड़े गए 500 से ज्यादा संदिग्ध

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके उन्हें केंद्र के उस फैसले से अवगत कराया था, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को 14 श्रेणियों में जारी सभी मौजूदा वैध वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि वे अपने यहां रह रहे पाकिस्तानियों और अन्य अवैध प्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें 26 से 29 अप्रैल तक की समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहें.

केंद्र सरकार के इस निर्देश के बाद सभी राज्यों, खासकर भाजपा शासित राज्यों ने अपने यहां रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है. इसी सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद में 400 से अधिक संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियन ने कहा, 'हमने एसओजी, ईओडब्ल्यू, जोन 6 और हेडक्वार्टर की टीमों के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया. इस अभियान के दौरान 400 से ज्यादा संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है.'

इधर सूरत पुलिस की एसओजी (Special Operation Group) और क्राइम ब्रांच टीमों ने शहर के अलग-अलग इलाकों से 100 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है. पुलिस की टीम इन लोगों से पूछताछ कर रही है. अ​हमदाबाद में हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों में बांग्लादेशियों की संख्या अधिक है. अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल ने कहा, 'गृह राज्यमंत्री हर्ष सांघवी, डीजीपी की सूचना के अनुसार अहमदाबाद में चंडोला के आसपास रहने वाले अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है. हमने 457 अवैध प्रवासियों को पकड़ा है, सभी से पूछताछ जारी है. हम इनको डिपोर्ट करेंगे.'

