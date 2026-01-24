गुजरात के बनासकांठा में भीषण सड़क हादसा... ट्रक–एसयूवी टक्कर में 6 की दर्दनाक मौत

गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना आबू–पालनपुर हाईवे पर इकबालगढ़ गांव के पास शाम करीब 7 बजे हुई, जब एक ट्रक और एसयूवी (SUV) की आमने-सामने टक्कर हो गई.

और पढ़ें

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि एसयूवी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतकों में एक महिला भी शामिल है, जबकि घायल लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह भी पढ़ें: Gujarat: बनासकांठा पटाखा गोदाम विस्फोट में 21 मौतें, जांच के लिए SIT का गठन

डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन में आया ट्रक

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था. इसी दौरान ट्रक ने अचानक सड़क का डिवाइडर पार कर लिया और विपरीत दिशा से आ रही एसयूवी से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी में सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला.

अमीरगढ़ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर पी.डी. गोहिल ने बताया कि टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है.

Advertisement

इलाज के लिए जा रहा था परिवार

इंस्पेक्टर गोहिल के अनुसार, एसयूवी में राजस्थान के नौ लोग सवार थे. ये सभी एक मरीज के इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे. इकबालगढ़ के पास अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

हादसे में एसयूवी सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एक महिला और दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

जांच जारी, चालक की तलाश

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. फरार ट्रक चालक को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं.

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

---- समाप्त ----