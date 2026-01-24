scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात के बनासकांठा में भीषण सड़क हादसा... ट्रक–एसयूवी टक्कर में 6 की दर्दनाक मौत

गुजरात के बनासकांठा जिले में आबू–पालनपुर हाईवे पर ट्रक और एसयूवी की भीषण टक्कर में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. वहीं, घायलों का इलाज जारी है. पुलिस के अनुसार, ट्रक डिवाइडर कूदकर विपरीत लेन में आ गया और एसयूवी से टकरा गया. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

Advertisement
X
 हादसे में 3 लोग घायल.(Photo: Representational)
 हादसे में 3 लोग घायल.(Photo: Representational)

गुजरात के बनासकांठा जिले में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना आबू–पालनपुर हाईवे पर इकबालगढ़ गांव के पास शाम करीब 7 बजे हुई, जब एक ट्रक और एसयूवी (SUV) की आमने-सामने टक्कर हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. दुर्घटना इतनी भयावह थी कि एसयूवी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मृतकों में एक महिला भी शामिल है, जबकि घायल लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह भी पढ़ें: Gujarat: बनासकांठा पटाखा गोदाम विस्फोट में 21 मौतें, जांच के लिए SIT का गठन

सम्बंधित ख़बरें

ठंड में नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे
children
कड़कड़ाती ठंड में नदी पार कर स्कूल जाते हैं बच्चे... गुजरात में खतरनाक रास्ते की कहानी
नए साल में दर्शन के लिए अंबाजी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु.(Photo:ITG)
गुजराती नववर्ष: अंबाजी मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, एक भक्त ने भेंट किया 100 ग्राम सोना
Gujarat Aajtak Ambaji
गुजरात आजतक: जोश जुनून का संगम, देखें घेरिया नृत्य की झलक
gujarat flood news
बनासकांठा में बाढ़ से बिगड़े हालात, घरों में घुसा पानी, देखें गुजरात आजतक

डिवाइडर कूदकर दूसरी लेन में आया ट्रक

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था. इसी दौरान ट्रक ने अचानक सड़क का डिवाइडर पार कर लिया और विपरीत दिशा से आ रही एसयूवी से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी में सवार लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला.

अमीरगढ़ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर पी.डी. गोहिल ने बताया कि टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है.

Advertisement

इलाज के लिए जा रहा था परिवार

इंस्पेक्टर गोहिल के अनुसार, एसयूवी में राजस्थान के नौ लोग सवार थे. ये सभी एक मरीज के इलाज के लिए पालनपुर जा रहे थे. इकबालगढ़ के पास अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

हादसे में एसयूवी सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, एक महिला और दो पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

जांच जारी, चालक की तलाश

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. फरार ट्रक चालक को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं.

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement