डेढ़ साल के बच्चे ने निगल लिया प्लास्टिक का खिलौना... डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन के ऐसे निकाला

अहमदाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां डेढ़ साल के एक बच्चे ने खेलते-खेलते प्लास्टिक का 'हल्क' खिलौना निगल लिया. परिजन तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां जांच की गई. सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी के जरिए बिना ऑपरेशन के खिलौने को निकाल लिया.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, सिविल अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. राकेश जोशी के मुताबिक, बच्चे को उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद उसके माता-पिता अस्पताल लेकर पहुंचे थे. परिजनों ने बताया कि बच्चे का एक छोटा हल्क खिलौना गायब था, जिससे शक हुआ कि उसने उसे निगल लिया है.

एक्स-रे जांच में डॉक्टर भी यह देखकर चौंक गए कि खिलौना टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पेट में मौजूद था, जिसमें सिर, हाथ और पैर सभी जुड़े हुए थे.

डॉक्टरों ने बताया कि अगर थोड़ी भी देरी होती तो यह खिलौना पेट से आगे आंतों में फंस सकता था, जिससे आंतों में ब्लॉकेज या फटने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता था. ऐसी स्थिति में बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती और जान का जोखिम भी बढ़ जाता.

यह भी पढ़ें: खेलते समय चार साल के बच्चे ने निगल ली सीटी, दिल्ली AIIMS में एक घंटे की सर्जरी के बाद निकाली गई

Advertisement

दरअसल, यह मामला 18 जनवरी का है, जबकि 19 जनवरी को डॉक्टरों की टीम ने अपर जीआई एंडोस्कोपी प्रक्रिया के जरिए खिलौना निकालने का फैसला किया. यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि भोजन नली और पेट के बीच एक प्राकृतिक वाल्व होता है, जिससे बड़े आकार की चीज को सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल होता है.

डॉ. जोशी ने बताया कि एंडोस्कोप से खिलौने को पकड़ने की कोशिश के दौरान वह बार-बार फिसल रहा था, क्योंकि पेट में हवा भरी होने से पकड़ मजबूत नहीं बन पा रही थी. हाथ या पैर पकड़कर खींचने पर वाल्व में फंसने और स्थायी नुकसान का खतरा था. काफी प्रयास के बाद टीम ने खिलौने के सिर वाले हिस्से को मजबूती से पकड़कर सावधानीपूर्वक बाहर निकाला.

खिलौना निकाले जाने के बाद बच्चे की हालत सामान्य है.डॉक्टरों ने अभिभावकों को सलाह दी है कि छोटे बच्चों को छोटे या ढीले हिस्सों वाले खिलौनों से दूर रखें और खेलते समय निगरानी जरूर रखें, ताकि ऐसी खतरनाक घटनाओं से बचा जा सके.

---- समाप्त ----