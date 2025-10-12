scorecardresearch
 

Feedback

'सच्चाई को जेल में बंद नहीं...', कपास किसानों का साथ देने वाले AAP नेता राजू करपडा की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल

गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के किसान नेता राजू करपड़ा को आज (12 अक्टूबर) देर रात 3 बजे गिरफ्तार कर लिया. इस घटना पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और नेता गोपाल राय ने गुजरात पुलिस की आलोचना की है. AAP ने इसे सरकार द्वारा किसानों की आवाज को दबाने की साजिश बताया है.

Advertisement
X
AAP नेता राजू करपडा की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल. (photo: X @ArvindKejriwal)
AAP नेता राजू करपडा की गिरफ्तारी पर भड़के केजरीवाल. (photo: X @ArvindKejriwal)

गुजरात के कपास किसानों का साथ देने वाले आम आदमी पार्टी  (AAP) के किसान नेता राजू करपड़ा की गिरफ्तारी पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं. उन्होंने AAP नेता की गिरफ्तारी पर गुजरात पुलिस की आलोचना की है और इस सराकर द्वारा किसानों की आवाज दबाने की साजिश करार दिया है.

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस गिरफ्तारी की निंदा की और कहा, 'गुजरात के मार्केटिंग यार्डों में किसानों के साथ खुला अन्याय हो रहा है. मेहनत से उगाई फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, उल्टा बीजेपी नेताओं ने यार्डों पर कब्जा कर किसानों को परेशान कर रखा है.'

गोपाल राय ने भी की आलोचना

AAP नेता गोपाल राय ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि कपास के किसानों का शोषण बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ किसान बोटाद मार्केटिंग यार्ड में आंदोलन कर रहे थे. कल रात को बीजेपी की पुलिस आम आदमी पार्टी और किसानों के नेता राजू करपड़ा को उठा ले गई. बीजेपी सरकार किसानों की आवाज दबा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

gujarat aap farmer leader raju karpada detained
AAP के किसान सेल के अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया, पार्टी ने कल बोटाद में बुलाई महापंचायत  
बुर्का पहनकर पहुंची थी लेडी कॉप. (Photo: Screengrab)
सोशल मीडिया पर बनी गर्लफ्रेंड, पहली डेट पर इंप्रेस करने पहुंचा, और… 
president draupadi murmu enjoys gir jungle safari
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गिर जंगल सफारी का आनंद लिया, देखें वीडियो 
gujarat bus gift
CM भूपेंद्र पटेल ने दी 201 नई बसों की सौगात, देखें गुजरात आजतक 
Robbery Gang arrested
गुजरात: डकैती की योजना में बना रहे पांच लुटेरे गिरफ्तार, कैश और हथियार बरामद 

Advertisement

दरअसल, AAP ने दावा किया कि गुजरात किसान सेल के प्रदेश प्रमुख राजू करपड़ा ने एक वीडियो के जरिए बोटाद मार्केटिंग यार्ड में लंबे वक्त से चल रहे घोटाले का खुलासा किया है.

उन्होंने बताया कि यार्ड में कलदा (कटौती) के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है. इस अनोखे सिस्टम के तहत, बोली लगने के बाद व्यापारी किसानों से कहता है कि उनकी गिन्निंग फैक्ट्री 10-15 किलोमीटर दूर है और कपास वहां ले जाना होगा. जब किसान अपने खर्च पर कपास वहां ले जाता है तो वहां मौजूद व्यक्ति कपास की क्वालिटी को खराब बताकर 100-200 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम देता है. कई बार 1500 रुपये प्रति क्विंटल की बोली लगने के बाद किसानों को 1100-1200 रुपये ही मिलते हैं, जिसमें बिचौलियों की भी भूमिका होती है.

कुछ घंटों बंद रहा यार्ड

AAP ने दावा किया कि दो साल पहले भी किसानों की शिकायतों पर राजू करपड़ा ने इस मुद्दे को उठाया था. उनकी अगुवाई में यार्ड को कुछ घंटों के लिए बंद कराया गया था. उस वक्त परेशानी का समाधान करने के नाम पर उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन किसानों ने आंदोलन जारी रखा और यार्ड बंद कर दिया.

उन्होंने कहा कि अब पिछले दस दिनों से किसानों की नई शिकायतें मिल रही हैं कि फिर से वही कलदा (कटौती) का खेल शुरू हो गया है, जिस पर राजू ने 9 अक्टूबर की सुबह फेसबुक पर पोस्ट की कि 10 अक्टूबर को किसानो के साथ बोटाद यार्ड पहुंचेंगे.

Advertisement

APMC अधिकारियों ने बुलाई बैठक

वहीं, राजू करपड़ा की घोषणा के बाद APMC अधिकारियों ने तुरंत एक बैठक बुलाई और मीडिया में बयान दिया कि अब “कलदा” नहीं होगा. इसके बावजूद जब राजू करपड़ा हजारों किसानों के साथ यार्ड पहुंचे तो मार्केटिंग यार्ड के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से वादा किया कि अब से कलदा की प्रथा बंद होगी और किसानों को बोली के अनुसार ही दाम मिलेगा. साथ ही किसी भी व्यापारी के खिलाफ “कलदा” की शिकायत मिलने पर दो दिनों में उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा. हालांकि, जब राजू ने इस वादे को लिखित रूप में मांगा तो यार्ड के अध्यक्ष ने इसे देने से इनकार कर दिया. इस वजह से राजू करपड़ा और हजारों किसान धरने पर बैठ गए.

AAP ने दावा किया कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे राजू करपड़ा को 10 अक्टूबर की देर रात 3 बजे गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने किसानों और AAP कार्यकर्ताओं में गुस्सा पैदा कर दिया.

AAP का ये भी कहा है कि गुजरात में जो किसानों के साथ खड़ा होगा, बीजेपी उसकी आवाज कुचल देगी. लेकिन याद रखिए, सच्चाई को जेल में बंद नहीं किया जा सकता. किसानों की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement