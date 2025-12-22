'वर्क फ्रॉम होम लागू करें कंपनियां, नहीं तो...', दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी कार्रवाई की चेतावनी

कंपकंपाती सर्दी और प्रदूषण से दिल्ली के हालात बिगड़ गए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के ताजा हालात को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बताया है. उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देख सकते हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के कारण बिगड़े हालात नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी गिनाए.

उन्होंने कहा कि हमने जबसे ग्रैप-4 लागू किया है, तब से दो लाख 12 हजार 332 पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने आगे बताया कि करीब 10 हजार पीयूसी रिन्यू भी हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम पॉल्यूशन फैक्ट्रियों को भी चिह्नित कर रहे हैं और अब हमने तय किया है कि इन फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और यदि हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इस कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है, तब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. सिरसा ने यह भी दावा किया मौसम विभाग के मुताबिक कल के मुकाबले आज प्रदूषण का स्तर कम हुआ है.

उन्होंने यह भी दावा किया कि हम अपने विलुप्त हो चुके जल स्रोत फिर से पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम प्रदूषण के सोर्स खोज सकते हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं.

