scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वर्क फ्रॉम होम लागू करें कंपनियां, नहीं तो...', दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी कार्रवाई की चेतावनी

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के ताजा हालात को पश्चिमी विक्षोभ का असर बताया है. उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं करने वाली कंपनियों पर एक्शन लेंगे.

Advertisement
X
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने गिनाए प्रदूषण कंट्रोल के उठाए कदम (Photo-PTI)
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने गिनाए प्रदूषण कंट्रोल के उठाए कदम (Photo-PTI)

कंपकंपाती सर्दी और प्रदूषण से दिल्ली के हालात बिगड़ गए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के ताजा हालात को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बताया है. उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देख सकते हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के कारण बिगड़े हालात नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए कदम भी गिनाए.

उन्होंने कहा कि हमने जबसे ग्रैप-4 लागू किया है, तब से दो लाख 12 हजार 332 पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) जारी किए गए हैं. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने आगे बताया कि करीब 10 हजार पीयूसी रिन्यू भी हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम पॉल्यूशन फैक्ट्रियों को भी चिह्नित कर रहे हैं और अब हमने तय किया है कि इन फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'यह बीमारी केजरीवाल दे रहे', पर्यावरण मंत्री सिरसा ने AAP पर फोड़ा ठीकरा, बताया पलूशन कंट्रोल का नया प्लान

सम्बंधित ख़बरें

उत्तर भारत में बढ़ती ठंड, दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण और यूपी-बिहार में घने कोहरे के कारण स्कूलों के टाइमिंग में बड़े बदलाव किए गए हैं. ( Photo: PTI)
उत्तर भारत में स्कूलों की टाइमिंग और छुट्टियों में लगातार बदलाव
दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक, प्रदूषण के साथ ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी
Air pollution in Delhi affecting children's health
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच चला ये अनोखा अभियान, देखें
Aravalli Mountains
अरावली: आज के भारत से भी पुराना इतिहास, अब वजूद पर संकट
Heavy fog and biting cold in Delhi with orange alert issued
दिल्ली में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, AQI 400 के पार

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है. उन्होंने कहा कि इन कंपनियों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें और यदि हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि इस कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं किया है, तब हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. सिरसा ने यह भी दावा किया मौसम विभाग के मुताबिक कल के मुकाबले आज प्रदूषण का स्तर कम हुआ है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली के प्रदूषण पर भिड़ीं BJP और AAP, मंत्री सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप तो सौरभ भारद्वाज ने बताया 'अनपढ़'

उन्होंने यह भी दावा किया कि हम अपने विलुप्त हो चुके जल स्रोत फिर से पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हम प्रदूषण के सोर्स खोज सकते हैं, लेकिन केजरीवाल नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement