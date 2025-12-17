scorecardresearch
 
'यह बीमारी केजरीवाल दे रहे', पर्यावरण मंत्री सिरसा ने AAP पर फोड़ा ठीकरा, बताया पलूशन कंट्रोल का नया प्लान

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया. साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्या योजना बनाई है.

औद्योगिक प्रदूषण और स्मॉग कंट्रोल पर दिल्ली सरकार की नई पहल (Photo: PTI)
औद्योगिक प्रदूषण और स्मॉग कंट्रोल पर दिल्ली सरकार की नई पहल (Photo: PTI)

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सीधे तौर पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार जहां प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, वहीं “बीमारी केजरीवाल दे रहे हैं.”

सिरसा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खुद कचरा जलाकर प्रदूषण फैला रहे हैं और फिर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं. उन्होंने बताया कि त्रिलोकपुरी से विधायक रवि कांत द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में AAP के पार्षद विजय कुमार को लैंडफिल साइट पर कचरा जलाते हुए देखा जा सकता है.

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चार प्रमुख मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है. इनमें वाहन प्रदूषण, सड़कों की धूल, ठोस वेस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशन शामिल हैं. उन्होंने घोषणा की कि गुरुवार से बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपना पीयूसी समय पर अपडेट करवाएं.

ट्रैफिक को लेकर सिरसा ने बताया कि सरकार एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सिग्नल आपस में संवाद कर सकेंगे और जाम की स्थिति कम होगी. इसके साथ ही गूगल मैप्स के सहयोग से प्रदूषण और ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'दिल्ली में टोल बूथ बंद करें...', बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का MCD-NHAI को सुझाव

वाहन प्रदूषण कम करने के लिए नई कार-पूलिंग एप विकसित की जा रही है. उन्होंने बताया कि जल्द ही 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी और सरकार का लक्ष्य 7,500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार करना है.

एमसीडी से जुड़े कार्यों पर बोलते हुए सिरसा ने कहा कि 2,700 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे हर वार्ड में मैकेनिकल स्वीपर मशीन लगाई जाएगी. साथ ही डीपीसीसी का नया पोर्टल ‘DPCC 2.0’ शुरू किया जाएगा, जिसमें ई-चालान की सुविधा भी होगी.

इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर नजर रखते हुए नॉन वेरिफाइड इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों की जांच शुरू की गई है. आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर स्मॉग कम करने की तकनीक पर भी काम किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए हर स्तर पर ठोस कार्रवाई करना है.

